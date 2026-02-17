В масках для сна и с палатками. Как жители Киева прятались в метро во время массированной атаки по Украине (репортаж)

На этот раз вражеские ракеты обошли Киев

Многие жители Киева из-за очередного российского массированного обстрела Украины провели ночь и утро в метро. Люди прячут от российских ракет и дронов детей и домашних питомцев.

Что нужно знать:

Ночью Россия подняла в небо стратегическую авиацию

Враг запустил около двух десятков ракет

Основной целью страны-террориста снова стала энергетика

На одной из станций столичной подземки побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал очередную тревожную ночевку киевлян под землей.

Ночью и ранним утром во вторник, 17 февраля, Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Враг около 0:40 поднял в воздух группу стратегических бомбардировщиков. Многие киевляне решили пойти в укрытие, ведь неизвестно, какую цель изберут россияне.

Киевляне за годы полномасштабной войны подготовлены к ночевке в укрытиях. Некоторые устанавливают легкие туристические палатки, у многих есть раскладные стулья. Кто-то спал, кто-то мониторил новости.

Люди используют маски для сна

Люди приносят с собой стулья и раскладушки

Очередная ночь под землей

Люди ставят палатки и раскладушки

Кто-то спит, кто-то следит за ситуацией

Все происходит организовано и слаженно

Из-за россиян под землей вынуждены ночевать дети. Также ночь в метро, вместе со своими хозяевами, провели немало собачек.

Из-за россиян дети ночуют в подземке

Маленькая киевлянка с папой

Родители берут для малышей любимые вещи

Четвероногим тоже тревожно

Песики также страдают от страны-террориста

Люди пытаются согреть четырехлапых

Маленький хвостик охраняет палатку

Атака России на Украину 17 февраля — что известно

Около 6 часов в воздушном пространстве Украины было зафиксировано около 20 российских ракет. По данным мониторингов, Силы ПВО работали результативно и быстро обезвредили почти половину. Взрывы раздавались в Одесской и Винницкой, а также в городе Бурштыне на Ивано-Франковщине. Главной целью врага были энергетические объекты.

Движение российских дронов и ракет над Украиной 17 января

Ночью россияне атаковали беспилотниками. Под ударом находилась Одесса, где в одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом — поврежден магазин и СТО. Пострадали три человека.

Также россияне атаковали Днепр. Возник пожар, повреждено админздание и авто. Предварительно обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил соответствующим ведомствам в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара. В частности, он обратился к командующему Воздушным силам ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко.