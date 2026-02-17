Россияне изменили тактику ударов? Карта, каким был последний обстрел

В ходе ночного обстрела пострадали по меньшей мере девять человек, среди которых дети

Россия изменила тактику своих массированных атак на Украину. Если раньше враг атаковал множество целей, то сейчас он концентрируется лишь на нескольких направлениях.

Что нужно знать:

Прошлой ночью и утром Россия использовала против Украины почти 400 дронов и 29 ракет разных типов

Под ударом были 12 областей

Россияне пытались как можно больше повредить нашу энергетику

Об этом рассказал Вадим Кушников, обозреватель портала "Милитарный" в эфире "Киев24". По его словам, цель россиян – перегрузка наших Сил ПВО.

Мы видим, что в 2023 году, в начале 2024 года враг свои средства действительно распределял на очень большое количество целей. То есть он применял ударные беспилотники не концентрированно, а точечно. Со сменой тактики мы видим, что враг начал концентрировать свои силы и средства только на нескольких направлениях, чтобы перегрузить на этом участке наши силы и средства противовоздушной обороны, — пояснил Кушников

По его словам, именно это наиболее важное изменение тактики врага за время полномасштабного вторжения. В то же время, благодаря спутниковой разведке можно увидеть начало подготовки к тому или иному массовому удару.

Что известно о массированном ударе 17 февраля

Главной целью врага ночью и утром являлись энергетические объекты в разных областях. Под ударом находились 12 областей.

Движение вражеских целей над Украиной в ходе атаки 17.02.2026

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комбинированный удар России был специально просчитан, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику. Враг использовал почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, в том числе баллистику. Значительное количество было сбито, но, к сожалению, есть и попадания.

В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч человек. Все необходимые службы работают, чтобы помочь. Всего под ударом было 12 областей, и, к сожалению, известно о девяти раненых, в том числе – дети. Есть повреждения более десяти жилых домов, железной дороги, Владимир Зеленский

Что Россия атаковала в ходе прошлого массированного обстрела 12 февраля

В ночь на 12 февраля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине "шахедами" и баллистикой. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Павлограде, Одессе и на Харьковщине. Основной целью врага была критическая инфраструктура, в том числе энергетика.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит очередные массированные обстрелы. Враг хочет использовать последние морозы, чтобы лишить украинцев тепла и света.