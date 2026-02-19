Росія може готувати удар по Києву. Коли це може бути та якими були попередні обстріли

Названо можливу основну ціль майбутньої атаки

Протягом найближчих 48-72 годин очікується ракетна атака по Україні, зокрема по Києву та області. За даними моніторів, основною ціллю можуть стати ТЕЦ у столиці.

Що треба знати:

Росія підготувала Ту-22 до удару

Зафіксовано готовність балістичних пускових установок

Як зазначає канал "єРадар", киянам та українцям слід підготуватись до масованого удару у найближчі 2-3 дні, тобто 21-22 лютого. Монітори зафіксували активність бомбардувальників, балістичних установок та кораблів.

Відомо, що росіяни здійснили:

оснащення 3 далеких стратегічних бомбардувальників Ту-22м3;

оснащення до 15 пускових установок Іскандер-М у Брянській області;

спорядження носіїв ракет Калібр" із сумарним залпом до 24 ракет.

При цьому залучення бортів Ту-95МС та Ту-160 нібито не планується. Ці бомбардувальники носії ракет Х-55/Х-555, Х-59.

Авіація Росії

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський напередодні атаки 17 лютого, доручив Повітряним силам підготувати необхідні додаткові заходи захисту. Під час удару Росія застосовувала дрони, балістику та крилаті ракети. Значну кількість повітряних цілей було збито.

Що відомо про останні атаки на Київ

3 лютого. Росія атакувала Київ балістикою, крилатими ракетами та дронами. Було влучання в критичну інфраструктуру та житлові будинки. Частина столиці залишилась без світла, у більшості районі ввели екстрені відключення.

7 лютого . Було збито 447 повітряних об'єктів. Основний удар Росія скерувала на Київ. Постраждала цивільна та енергетична інфраструктура.

. Було збито 447 повітряних об'єктів. Основний удар Росія скерувала на Київ. Постраждала цивільна та енергетична інфраструктура. 12 лютого. Ворог завдав комбінованого масованого удару по Україні. Під прицілом опинилась столиця. Було атаковано ТЕЦ-5. Після вибухів в Києві фіксувалися перебої зі світлом та водопостачанням.

17 лютого Росія обстріляла Київ балістикою та крилатими ракетами, дронами. Було влучання у енергетичні об'єкти.

Внаслідок цих ударів основних руйнувань зазнала Дарницька ТЕЦ, ТЕЦ-6 та ТЕЦ області. Енергетики почали роботу над відновленням одразу, але на це піде багато часу. Ситуація зі світлом у столиці та на Київщині залишається складною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія готує масований удар нового типу.