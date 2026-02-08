В Киеве серия взрывов, Россия атаковала баллистикой: что известно на эту секунду

В воскресенье, 8 февраля, россияне в очередной раз атаковали Киев баллистическими ракетами. В некоторых районах города были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

По воздушным целям работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что нужно знать:

Россияне атаковали баллистикой с Брянска

Силы ПВО уничтожили все воздушные цели

Россияне запустили 6 ракет по Василькову

"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Пребывайте в укрытиях!", — написал Кличко.

Что сообщают мониторинговые каналы

По информации мониторинговых каналов, на Киев были направлены 4 ракеты. Позже появилась информация, что угроза применения баллистического вооружения сохраняется.

Сообщения мониторинговых каналов

"На эту секунду чисто. Сохраняется угроза баллистики с Брянска", — говорится в сообщении.

Через несколько минут стало известно, что все воздушные угрозы были уничтожены. Также объявлен отбой воздушной тревоги.

"Все цели уничтожены были. Вы все слышали", — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что россияне запустили 6 ракет. Их целью был город Васильков.

"6 ракет было. Целились по Василькову", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночь на 8 февраля в России тоже была очень неспокойной. Там раздавались взрывы и начались блэкауты.