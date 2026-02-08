В Киеве серия взрывов, Россия атаковала баллистикой: что известно на эту секунду
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1166
В воскресенье, 8 февраля, россияне в очередной раз атаковали Киев баллистическими ракетами. В некоторых районах города были слышны взрывы во время воздушной тревоги.
По воздушным целям работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Что нужно знать:
- Россияне атаковали баллистикой с Брянска
- Силы ПВО уничтожили все воздушные цели
- Россияне запустили 6 ракет по Василькову
"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Пребывайте в укрытиях!", — написал Кличко.
Что сообщают мониторинговые каналы
По информации мониторинговых каналов, на Киев были направлены 4 ракеты. Позже появилась информация, что угроза применения баллистического вооружения сохраняется.
"На эту секунду чисто. Сохраняется угроза баллистики с Брянска", — говорится в сообщении.
Через несколько минут стало известно, что все воздушные угрозы были уничтожены. Также объявлен отбой воздушной тревоги.
"Все цели уничтожены были. Вы все слышали", — говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что россияне запустили 6 ракет. Их целью был город Васильков.
"6 ракет было. Целились по Василькову", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночь на 8 февраля в России тоже была очень неспокойной. Там раздавались взрывы и начались блэкауты.