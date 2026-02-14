Нападет ли шакал на человека? Эксперт развеял главный миф, но предупредил о реальной угрозе
Слухи о нападениях шакалов на людей преувеличены, но есть состояние, когда животное становится опасным
Шакалы в последние годы все чаще появляются вблизи украинских сел и могут угрожать домашним животным. Если раньше они были распространены на юге и востоке, то теперь замечают шакалов и в Прикарпатье, и в центре Украины. И хотя прямой угрозы человеку они не несут, в некоторых случаях могут доставить существенные хлопоты.
Что нужно знать:
- Шакалы расширили ареал
- Самая большая опасность для человека — больной бешенством шакал
- В деревнях могут нападать на домашнюю птицу и молодняк скота
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко. Он отметил, что слухи о нападениях шакалов на людей значительно преувеличены. Но есть состояние, когда этих животные лучше избегать.
Единственная опасность от шакалов — это когда он будет болен бешенством. Тогда его поведение становится неадекватным абсолютно: он бросается на домашних животных, может броситься на человека. Вот в этот момент он очень опасен.
Шакалы опасны для скота
Одновременно с этим шакалы могут наделать проблем в домашнем хозяйстве в селе. Они нападают на домашнюю птицу, а также на животных. Так происходит в Белгород-Днестровском районе. "В весенний период они представляют опасность для малышей: от коров, овец, свиней. На коров они не нападут, а на телят, которые им "по зубам" — могут. Я видел визуально, как они напали на диких свиней, на поросят", — говорит эксперт.
Шакальи болезни несут угрозу
Кроме бешенства, шакалы часто болеют чесоткой. Могут заразить ею домашних животных. По данным Львовского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, чесотка от домашних животных может передаваться людям.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что после разрушения Каховской ГЭС шакалы сильно расплодились. Война также способствовала увеличению их количества.