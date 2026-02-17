В українській водоймі помітили рідкісну живність: її предки існували понад 300 млн років тому (фото)

Виявлення цього виду свідчить про хороший екологічний стан водних екосистем

У водоймах парку "Прип’ять-Стохід" виявлено рідкісна українська мінога. Цей вид занесено до Червоної книги України.

Що потрібно знати:

Вид вважається зникаючим та вразливим за Європейським червоним списком

Мінога чутлива до забруднення води та порушення гідрологічного режиму

Чисельність виду в Україні вкрай низька: мінога майже зникла у великих річках

Про це повідомили на сторінці Наукового відділу Національного природного парку "Прип’ять-Стохід" у Facebook. Зазначається, що українські міноги — раритетний вид круглоротих, предки яких існували понад 300 млн років тому.

Національний природний парк "Прип’ять-Стохід" — природоохоронна територія в Україні. Розташований біля Камінь-Каширського району Волинської області.

У матеріалі зазначено, що вид занесений до Червоної книги України та має охоронний статус як зникаючий та вразливий (Європейський червоний список).

"Виявлення цього виду свідчить про хороший екологічний стан водних екосистем, адже мінога чутлива до забруднення та порушення гідрологічного режиму", — повідомляє Науковий відділ.

Мінога українська. Фото: Науковий відділ Національного природного парку "Прип’ять-Стохід"

Довідка:

Мінога українська — це вид прісноводних непаразитичних безщелепних сімейства міногових. Найпоширеніший вид непаразитичних міног у Європі. Довжина тіла української міноги становить 14—20 см, маса до 17 г. Самки, як правило, дещо товщі і масивніші за самців.

Чисельність виду в Україні залишається низькою. Мінога практично зникла в корінному руслі Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, зрідка зустрічається в їхніх притоках. Основними причинами зниження чисельності є порушення типових біотопів внаслідок зміни гідрологічного, хімічного та біологічного режимів водойм, викликаних господарською діяльністю.

Мінога українська. Фото: Вікіпедія

