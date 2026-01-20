На Волыни заметили редких "гостей": они прилетают не каждый год и ведут себя очень странно (фото)

Сотни редких птиц заполонили полесские леса

В лесах Волыни – настоящее нашествие. Ученые парка "Припять-Стоход" зафиксировали массовый прилет свиристелей — птиц, которые появляются здесь далеко не каждый год.

Красно-желтые красавцы прилетели большими стаями и уже активно осваивают заводи рек и опушки. Об этом сообщается на официальной странице нацпарка в Facebook.

Свиристель официально имеет статус кочевого зимующего вида, регулярно посещающего территорию национального парка в холодное время года. Однако в этом году исследователи заметили гораздо больше птиц, чем обычно.

Эти пернатые путешественники никогда не путешествуют в одиночку. Зимой свиристели собираются в большие стаи — от нескольких десятков до сотен особей. Вместе ищут пищу, одновременно садятся на деревья и так же взлетают всей группой.

Свиристели в нацпарке «Припять-Стоход»

Птицы целыми стаями садятся на деревья

Чаще всего птиц можно увидеть в заводях рек вблизи деревень и рекреационных зон. Любят они кустарники и опушки, где растут деревья и кустарники с ягодами — свиристели питаются именно ими на протяжении всей зимы.

Свиристели вблизи

Так выглядит верхушка дерева со стаей свиристелей

Исследователи отмечают уникальное поведение этих птиц. Свиристели очень мирные создания и почти никогда не конфликтуют между собой. Когда стая поднимается в воздух, она напоминает волну – птицы летят синхронно и слаженно.

Главная особенность свиристелей – непредсказуемость. Они могут появиться внезапно и так же внезапно исчезнуть. Все зависит от погодных условий в конкретном году.

Появление стаи омелюхов в НПП "Припять-Стоход" — настоящий признак полесской зимы, когда природа кажется тихой, но наполненной жизнью, говорится в сообщении.

Справка: свиристель — небольшая певчая птица размером примерно как скворец. Имеет яркое оперение коричнево-серого цвета с желтыми и красными вставками на крыльях и хвосте. На голове у птицы видна челка, которая поднимается, когда свиристель волнуется или настораживается.

Украинское название птицы — "омелюх" — происходит от его любимой пищи – ягод омелы, хотя зимой они питаются любыми доступными плодами. В теплое время года омелюхи живут в тайге и северных лесах, где гнездятся и выводят птенцов. С наступлением холодов улетают в более южные регионы, где легче найти корм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о краснокнижной птице, которая поселилась на севере Украины. Его не видели годами.