Более миллиона на руки. Сколько получал глава Черновицкой ОВА в 2025 году (документ)

Бывший губернатор заплатил более 332 тысяч гривен налогов

Эксглава Черновицкой ОГА/ОВА Руслан Запаранюк за 2025 год получил более миллиона гривен зарплаты. Начисленная сумма — 1 446 766,94 грн, но после удержания налогов и сборов она стала меньше — 1 114 010,51 грн.

Как ответили на запрос "Телеграфа" в Черновицкой ОГА/ОВА, самый большой должностной оклад Запаранюк получал с апреля по июнь. Должностные оклады в течение 2025 года:

в январе-марте – 98 757,00 грн

в апреле-июне – 108 689,00 грн

в июле-декабре – 105570,00 грн.

Известно также, что экспредседатель области не получал материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов и оздоровления.

Ответ на запрос "Телеграф" о зарплате главы ОГА в 2025 году

8 января указом президента Украины Руслана Запаранюка уволили с должности. Его преемником стал Руслан Осипенко. Запаранюк пробыл в должности три года.

Руслан Запаранюк

Руслан Запаранюк родился на Буковине, получил образование по специальностям "физик, преподаватель" и "экономист по учету и аудиту". Работал в финансовых организациях, в частности, руководил областным "Ощадбанком". С 11 июля 2022 года возглавил Черновицкую ОГА/ОВА. С апреля 2023 года возглавляет областную ячейку партии "Слуга народа". Громкими скандалами не запомнился, но славился закрытостью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Закарпатской ОВА/ОДА Мирослав Билецкий получил зарплаты еще меньше Запаранюка за 2025 год. Его зарплата после вычета налогов не дотянула и до миллиона.