В "Сильпо" подешевел творог: конкуренты продают дороже на 40 гривен

Следует поспешить, чтобы сэкономить

В некоторых супермаркетах действует акционное предложение на творог украинского производителя. На нем можно значительно сэкономить, если знать, где покупать.

Сейчас на кисломолочный творог "Бело" домашний 9% действует скидка в 30%. За 65,90 гривны его можно купить в "Сильпо". Украинцам удастся сэкономить почти 30 гривен. Подробнее о сравнении цен написал "Телеграф".

Цена на продукт в "Сильпо". Фото: скриншот из магазина

Оказалось, что это самое выгодное предложение среди других магазинов.

Для сравнения, в супермаркете "Auchan" творог стоит 93,90 гривны, у "Novus" — от 79,99 до 93,99 гривны, а у "Metro" цены колеблются от 97,76 до 102,96 гривны.

Сколько стоит творог в других магазинах. Фото: GoToShop

Таким образом, акционное предложение "Сильпо" позволяет сэкономить 37,06 гривны по сравнению с другими магазинами. Скидка действует ограниченное время, поэтому покупателям стоит успеть воспользоваться предложением до 25 февраля, чтобы приобрести кисломолочный творог по минимальной цене.

Напомним, ранее "Телеграф" писал сравнение цен на популярное сливочное масло от "Ферма". В "АТБ" его можно взять на 110 гривен дешевле, чем, например, в сети "EkoMarket".