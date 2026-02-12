Вас обманывают на рыбе: почему лосось на самом деле не розовый

Производители сознательно идут на эти издержки

То, что мы видим в магазинах, не всегда соответствует действительности. Некоторые факты о привычных продуктах могут по-настоящему удивить, например цвет красной рыбы.

"Телеграф" расскажет, почему лосось имеет такую яркую окраску. Все очень просто

Рыба, которую вы покупаете в магазине, на самом деле не розовая. Дело в том, что владельцы рыбных ферм, где выращивают деликатес для продажи, добавляют специальные пигменты в рацион рыбы.

Из чего состоит лосось

Окрас – главный критерий выбора для покупателя

Выбирая рыбу, большинство потребителей ориентируются не на ее размер или питательность, а именно на внешний вид. Существует стереотип: чем интенсивнее цвет, тем качественнее и вкуснее филе. Даже особый оранжево-розовый тон в палитре привыкли называть "лососевым".

Лосось

Однако реальность такова, что около 70% попадающей на рынок рыбы выращена в искусственных условиях. И для такой продукции цвет никак не указывает на ее качественные характеристики.

Почему лосось становится "цветным"

Яркий оттенок магазинной рыбы – это лишь имитация естественной окраски дикого лосося. В природной среде рыба становится красной благодаря астаксантину — веществу, содержащемуся в мелких рачках и креветках, которые являются основой ее питания.

Фермерскую рыбу кормят смесью из рыбьего жира, муки из мелких рыб, кукурузного белка, измельченных перьев, сои и куриного жира. К этому же составу прибавляют искусственный астаксантин. Цвет мяса зависит от концентрации этого компонента в корме.

Лосось

Интересно, что пигмент является самой дорогой частью рациона на фермах. Однако производители сознательно идут на эти издержки. Поскольку лосось по умолчанию считается красной рыбой, продукт серого цвета просто не нашел бы своего покупателя.

