Киевляне получают платежки за отопление, которого нет. Когда можно потребовать перерасчета платежей

Если нет счетчика, плату начисляют по стандартным показателям, но это незаконно

Из-за последствий российских ударов по энергетическим объектам, во многих домах Киева отсутствует отопление. Однако часто поставщик услуги требует плату за теплоснабжение даже если фактически его не было. Потребитель вправе потребовать перерасчетов платежек.

Что нужно знать:

Потребитель не обязан платить за коммунальные услуги, если фактически они не были предоставлены

Поставщик услуги должен сам учесть в платежке фактическое отсутствие отопления

Перерасчет не делают, когда услуги не предоставляли из-за ремонтных работ, ликвидации аварии — потому что плата за такой период не начисляется

Подробно об этом читайте в статье "Телеграфа": Батареи ледяные, а счета космические: как законно не платить за отопление, которого нет в квартире

Почему требуют платить за отопление, даже если батареи холодные

Требуя платить за отопление даже при его отсутствии, поставщики часто ссылаются на нормативы. Их аргумент – если нет счетчика, плату начисляют по стандартным показателям.

Однако это является прямым нарушением прав потребителей, подчеркнула адвокат Валерия Шевченко, которая представляет компанию "Алексеев, Боярчуков и партнеры". По ее словам, базовый принцип в сфере коммунальных услуг — платить нужно только за то, что фактически предоставили и что потребитель получил. Так что, если тепла не было, то и оплачивать нечего.

Коммунальные счета – это не просто цифры на бумаге, а предмет правовых отношений. Потребитель коммунальных услуг имеет права, которые следует знать и использовать.

Потребитель может не оплачивать услугу в случае ее непредоставления

Право потребителя на перерасчет стоимости услуги в случае ее непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества закреплено в статье 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", — пояснила Валерия Шевченко.

С 10 февраля 2024 года действуют Правила пересчета стоимости коммунальных услуг, если они не были предоставлены. Они регулируют перерасчет по отоплению, горячей воде, водоснабжению, водоотводу и вывозу мусора.

Когда потребитель вправе потребовать перерасчет:

услугу не оказывали вообще (например, отопление отсутствовало из-за обесточивания котельной);

услугу оказывали не полностью или плохо, с нарушением параметров (температура теплоносителя ниже нормы, напряжение не соответствует стандартам);

услугу оказывали с перерывами более допустимых норм.

Поставщик обязан самостоятельно учесть фактическое отсутствие подачи теплоэнергии или воды в платежке на следующий месяц. Сумма перерасчета и штраф за нарушение договора засчитываются в погашение долгов за фактически потребленные услуги. В случае отсутствия долгов – в оплату будущих платежей.

Информация об осуществлении перерасчета указывается исполнителем в счете на оплату услуги с указанием при этом данных о сумме перерасчета, периоде, за который он осуществлен, и размере неустойки (штрафа), уплаченной потребителю, — отметила адвокат.

За невыполнение перерасчета поставщики несут ответственность. Они обязаны самостоятельно произвести перерасчет в течение одного месяца после расчетного периода. В случае нарушения договора – уплатить потребителю штраф в размере, определенном договором или законодательством.

