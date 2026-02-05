Скидки до 100%: кому государство позволяет не платить за свет, газ и отопление в 2026

Льготы будут также распространяться на семьи отдельных категорий украинцев

Платежки за коммунальные услуги остаются обязательными для большинства украинцев. Однако есть исключения.

Закон предусматривает несколько категорий граждан, которые могут платить меньше или вообще не оплачивать отдельные услуги, но для этого нужны конкретные основания и документы. Об этом написал "Телеграф".

Кто может не оплачивать коммунальные услуги

Участники боевых действий

Участники боевых действий имеют право платить меньше коммунальных услуг. Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусматривает для них скидку от 50% до 100% на оплату газа, электроэнергии, отопления и топлива.

В 2026 году действуют следующие льготы УБД на коммунальные услуги:

скидка 75% на коммунальные сервисы;

скидка 75% на квартплату;

скидка 75% на горючее, если в доме нет центрального отопления;

скидка 100% на коммунальные услуги, если УБД имеет инвалидность;

скидка 50% на коммунальные услуги для членов семей погибших военных.

Скидка распространяется только на жилье в пределах установленной нормы площади. Она составляет 21 кв. м на каждого жителя, постоянно проживающего в доме, а также дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Удостоверение участника боевых действий (УБД). Фото: РБК-Украина

Те, кто не проживает дома

Также законодательство позволяет не платить за отдельные коммунальные услуги людям, длительно не проживавшим дома. Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" предусматривает, что граждане, которые отсутствовали по месту жительства свыше месяца и могут это подтвердить документами, могут не оплачивать горячую воду.

Но отопление нужно оплачивать, если тепло подается на весь дом. А услуги, которые считают счетчиками, оплачивают в соответствии с их показателями. Подтвердить отсутствие можно справкой внутри перемещенного лица, документом о пересечении границы или военным билетом.

Мать с ребенком на станции. Фото: РБК-Украина

Украинцы, чье жилье разрушено

Владельцы жилья, разрушенного в результате войны, могут не платить за газ и электроэнергию в соответствии с предыдущим законом. Однако они будут считаться теми, кто не живет в доме уже более 30 дней, то есть месяц. Им также нужно будет предоставить факт обследования, данные из реестров или документы от местных властей о разрушении жилья.

В таком случае начисления могут приостановить и оплата не будет производиться до момента восстановления объекта. Отметим, что льгота действует также до получения компенсации или другого решения по жилью.

Вероятные жители возле разрушенной квартиры в многоэтажном доме. Фото: 24 Канал

Пенсионеры

Отдельные льготы получают некоторые пенсионеры. Речь идет о людях, которые живут в селе и до выхода на пенсию работали в образовании, медицине или культуре. Чтобы получить освобождение от оплаты, нужно подать справку с предыдущего места работы в Пенсионный фонд, как написали на информационной странице вебпортала.

Пенсионерка. Фото: 24 Канал

