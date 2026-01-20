Если у вас разорвало трубы, нельзя ждать весны: несколько шагов для спасения ситуации

Эксперт рассказала, как заставить ЖЭК работать, а не ждать потепления

Из-за сильных морозов и массовых отключений света в Киеве и не только люди остаются без отопления на несколько дней. Кое-где – еще с 9 января. Температура в квартирах резко снижается, а в подъездах и других местах может достигать ниже нуля. Поэтому часто трескают батареи, если вода из систем не была заранее слита.

"Телеграф" расспросил эксперта в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристину Ненно, почему в столице массово трескают трубы, сколько на самом деле будет продолжаться ремонт и что делать киевлянам, чтобы не остаться в холоде до весны.

Почему трубы массово рвут именно сейчас: мороз или халатность коммунальщиков?

Мерзнут трубы, идущие от отопления, и те, которые подают холодную воду. Преимущественно проблема возникает в подъездах – где-то у лифта, на лестничных клетках, в местах общего пользования.

Кристина Ненно

Эксперт говорит: главная причина — управляющие компании и ЖЭКи вовремя не слили воду из системы отопления в местах общего пользования. Когда морозы до минус 11-15, а света нет по 12 часов, вода в трубах замерзает. Если нет альтернативного питания для насосов, циркуляция останавливается. Вода стоит в трубах – и трубы рвет ото льда.

"Если нет света при сильных морозах и никто не будет пользоваться водой, которая будет в трубах, то соответственно она может замерзнуть", — говорит Ненно. Холодная вода тоже замерзает, если никто ею не пользуется ночью и нет циркуляции.

"Ждать весны" — это не вариант: что на самом деле должны делать коммунальщики

Киевлянка Светлана Слипченко пишет в соцсетях: дома нет отопления с 9 января. На некоторых этажах разорвало трубы. "Для подачи тепла на дом, даже если бы трубы были целые, не хватает давления — дом на горе (со слов ЖЭКа). Уже не очень надеюсь на отопление до весны, честно говоря. Свет, как у многих сейчас: раз в сутки, ненадолго, и то если повезет с фазой и напряжением. компанию, на 1551 и 1557, и даже в полицию и ГСЧС пока не дают обнадеживающих результатов", — пишет женщина.

Кристина Ненно говорит: такое отношение — это безразличие и нарушение базовых прав человека.

"Все, что касается водоотвода (вода, его отвод) — это базовые потребности человека, без которого он не может жить. И это должно быть отремонтировано в кратчайшие сроки", — отмечает эксперт.

Да, сейчас сроки аварийной ликвидации — 24 часа — не работают из-за сложной ситуации. Но ждать весны, пока все само размерзнется, — тоже не вариант. Люди не могут жить в своих квартирах без воды и отопления.

Почему специалисты не успевают чинить потрескавшиеся трубы

Замерзшая вода в унитазе одном из заведений общепита Киеве

Эксперт объясняет: у коммунальщиков действительно нехватка кадров. На один район может быть один сантехник на 50-100 домов, если говорить о Киеве. Также много заявок одновременно. Коммунальщики отрабатывают их, исходя из того, где критично или где легче всего отремонтировать.

"Ну, мало людей, много заявок, и они их все должны отрабатывать. И они, исходя из того, где критично, или, возможно, из всех критических, где легче всего отремонтировать, за то и берутся", — рассказывает Кристина Ненно.

Иногда берутся за самый сложный случай – например, где по количеству жильцов больший многоквартирный дом. Но это не оправдывает затяжки на месяцы.

Как можно разморозить трубы быстрее

Есть специальные растворы, которые можно залить в трубы канилизации, чтобы вода размерзлась. "Антифриз для сантехники/RV-антифриз (на основе пропиленгликоля), — говорит эксперт.

Замерзшая канализация в Киеве — сообщение из соцсетей

Правда есть нюанс. В систему холодной воды, из которой люди пьют, такие растворы не зальешь – это питьевая вода. А в канализацию можно, чтобы она не замерзла.

Еще один вариант – подключить генератор на систему водоснабжения. Тогда насос будет работать даже без света, будет качать воду, будет циркуляция — и трубы не замерзнут.

Кто платит за ремонт разорванных труб: ответ эксперта

Если в подъезде полностью замерзла батарея и ее разорвало, ремонт оплачивает управляющая компания, ОСМД или управляющая компания. Это тот, кому вы платите за содержание дома и придомовых территорий.

"Они заменяют это за свой счет", — объясняет Кристина Ненно. Почему за свой счет? Потому что они вовремя не слили воду из системы отопления. Батареи в подъезде – это общедомовая система теплоснабжения, за которую отвечает обслуживающая организация.

Если это коммунальное предприятие, у них всегда нет денег, но на такие аварии деньги находятся. Они должны восстановить все в кратчайшие сроки.

Если это частная управляющая компания, то такие работы производятся как можно скорее. "Иначе вылетят с рынка — никто больше не захочет с ними сотрудничать. Их бизнес — обслуживание многоквартирных домов. Чем больше домов, тем лучше финансовые показатели", — говорит эксперт.

ОСМД обычно имеет в штате электротехнику или заключает договор с сертифицированной компанией, занимающейся внутренним обслуживанием сетей водоснабжения и теплоснабжения. Тогда именно ОСМД требует от этой компании ремонтировать все, что потрескалось.

Что делать киевлянам: звоните массово и не давайте спуску

Киевляне жалуются на потрескавшиеся трубы отопления

Эксперт советует: если в вашем доме разорвало трубы, нужно обращаться на горячую линию в диспетчерскую службу. Сначала — в обслуживающую организацию. Если вас отправляют к прямому поставщику услуги (например, водоканала), обращайтесь в мэрию, в органы местного самоуправления. Или на правительственную горячую линию сейчас это Министерство инфраструктуры.

"Самое главное — звоните массово. Если в доме 100 квартир, пусть все 100 квартир звонят на диспетчерскую службу и колл-центр города. Оставляют заявки каждый день. Не дают спуску этой ситуации, пока все не отремонтируют", — говорит Кристина Ненно.

"Все соседи, например, в доме 100 квартир, значит, 100 всех квартир звонят на диспетчерскую службу, на колл-центр города и оставляют заявки. И таким образом они просто не дают спуску этой ситуации до тех пор, пока им все это не восстановят", — советует эксперт.

Если жители будут молчать и ничего не делать, коммунальщики автоматически понимают: это может подождать даже до весны.

Потрескавшиеся трубы в Киеве

Эксперт говорит: теоретически ситуация "без отопления до весны" может быть, но только если жители оставят все на самотек. Если не будут звонить, жаловаться, потребовать.

"Здесь единственное нужно — желание обслуживающей организации вернуть все это к жизни", — объясняет Кристина Ненно.

Технически отремонтировать все возможно. Необходимо закупить материал, назначить профессионалов, чтоб они стали и ремонтировали.

Но есть еще "политическая" составляющая. Недовольные жители города – это показатель эффективности управления мэрией. Если люди будут массово обращаться на колл-центры города с жалобами, власти вынуждены будут реагировать.

Так что ответ "ждите весны" — это сказочки и отмазки. Такого не будет, если люди не будут молчать.

Напомним, "Телеграф" также сообщал, при какой температуре сливают отопление. Принятие решений о сливе теплоносителя из внутридомовых сетей происходит не хаотично и не "на глаз", а на основе четких технических рекомендаций.