Гуляй и зарабатывай: украинец придумал работу мечты рядом с домом

Бытовые хлопоты соседей стали основой для нетипичного стартапа, на котором можно заработать

Найти работу с достойной оплатой становится все сложнее в наше время. Поэтому украинцы вынуждены становиться настоящими мастерами креатива, чтобы прокормить себя.

Ярким примером такой изобретательности стало объявление от мужчины по имени Иван, недавно заметившееся на доске объявлений в одном из жилых массивов. Сообщение было опубликовано в сети Тредс.

Он решил зарабатывать на том, что большинство людей пытаются отложить на потом – на выносе мусора. Свою услугу он оценил в 50 гривен. При этом автор объявления проявил незаурядную отзывчивость: для пенсионеров действует специальная цена – всего 20 гривен.

Как на такую инициативу отреагировали люди

Сообщение с этим объявлением быстро собрало сотни комментариев. Пока одни смеются, другие уже готовы подписывать с Иваном "контракт" на постоянной основе.

Многие отметили, что из-за постоянной занятости на работе просто не успевают вовремя выносить пакеты, поэтому с радостью делегировали бы это соседу за такие деньги.

Пользователи подметили, что самое успешное дело всегда строится на желании клиента немного полениться. Мол, это идеальный вариант для тех, кто не хочет выходить на мороз или дождь.

Некоторые шутники начали сравнивать стоимость услуги по курсу валют и советовать мужчине не останавливаться на одном подъезде, а расширять "франшизу" на весь район.

