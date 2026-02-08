Сотни тысяч в месяц: сколько заработали Артюх и Григоров на посту главы Сумской области

В ОВА раскрыли информацию об окладе руководителей

В Сумской областной военной администрации в 2025 году сменился начальник. Поэтому с января по апрель ОВА руководил Владимир Артюх, а с апреля – Олег Григоров. И хотя они не просили материальную помощь, как и.о. мэра Артем Кобзарь, оба чиновника вместе обошлись бюджету в сумму, превышающую 1 млн 600 тысяч грн.

Об этом "Телеграф" узнал из официального ответа администрации на запрос издания.

В документе отмечается, что Владимиру Артюху за время его работы в прошлом году был начислен должностной оклад в сумме более 520 тысяч (521 426, 30 грн), а после вычета налогов он получил около 400 тысяч (401 498, 25 грн).

Владимир Артюх

Действующему главе Сумской области Олегу Григорову был начислен должностной оклад за период с апреля по декабрь 2025 года более 1 млн 100 тысяч (1 105 413,60 грн). А "чистыми" ему выплатили более 850 тысяч (851 168,47 грн).

Олег Григоров

В сообщении указано, что оба чиновника не получали в 2025 году материальную помощь на оздоровление и решение социально-бытовых проблем. Однако в ответе ничего не говорится о командировочных, которые часто составляют сотни тысяч.

Также нет информации о надбавке, которую имеют все главы прифронтовых военных администраций. В Запорожской ОВА ее называют компенсацией за работу в условиях режимных ограничений – начальник администрации Иван Федоров за год получил ее в сумме более 230 тысяч грн.

Главе Харьковской ОВА Олегу Синегубову было начислено свыше 240 тысяч грн за доступ к государственной тайне, что, видимо, является той же самой доплатой.