В городе, из которого Россия регулярно бьет по Украине, есть украинская улица (карта)

Длина улицы почти полтора километра

В разных уголках мира есть топонимы, посвященные Украине, обычно в знак дружбы и поддержки между народами. Существование улиц, посвященных Украине в России, которая пытается уничтожить нас, воспринимается как вершина цинизма.

А между тем на территории страны-агрессора немало украинских топонимов. В Воронеже, например, есть улица Украинская. Информации, когда и почему ее так назвали, в сети не нашлось. Однако можно предположить, что она появилась в советское время, в период демонстрации "дружбы народов".

Украинская улица находится в Железнодорожном районе Воронежа. Ее длина улицы составляет 1 453 метра, на улице 115 домов. Кстати, улица Украинская существует и в других российских городах. Она есть, например, в Орле, Ростове на Дону, Уфе и т.д.

Россия часто атакует Украину ракетами именно из Воронежа

Российский Воронеж расположен вблизи Украины. До ближайшей границы с Украиной (Харьковская или Луганская области) около 250–300 километров. Россия использует это для атак — часто оттуда фиксируется опасность пусков баллистических ракет "Искандер" и применение комплексов С-300/С-400.

В Украине есть свой Воронеж

Интересно, что в Украине есть поселок Вороніж. Он расположен в Шосткинском районе Сумской области. Несмотря на схожее звучание, название поселка не имеет отношения к русскому Воронежу.

О возникновении названия существует несколько гипотез. Вероятнее всего — поселок был основан человеком по имени "Воронег". Однако по народной версии, страдая от голода из-за нападений жестоких татар, которые грабили и убивали, люди ели воронов. Отсюда и произошло название — "Вороніж".

