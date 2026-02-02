Скорость Starlink в Украине ограничили: как это связано с российскими дронами

Илон Маск активно включился в решение проблемы

В субботу, 24 января, ударными дронами типа "шахед" был нанесен удар вблизи Кропивницкого. По предварительным данным, при атаке применялась система спутниковой связи Starlink.

"Телеграф" опросил эксперта по авиации и представителя украинской компании, работающей в сфере РЭБ Анатолия Храпчинского о том, сработают ли введенные ограничения и какими могут быть их последствия.

Что такое Starlink

Starlink — это глобальная спутниковая сеть интернета от компании SpaceX, которую основал Илон Маск. Система создана для обеспечения быстрой и стабильной связи там, где нет оптоволокна, мобильного покрытия или кабельного интернета — в сельской местности, горах, в море или в зоне боевых действий. На начало 2026 года на орбите работает более 7000 спутников, и их количество продолжает расти.

Система работает так: тысячи спутников на низкой орбите постоянно движутся над Землей. Пользователь подключается через плоскую фазированную антенну — известную тарелку Dishy, которая автоматически наводится на оптимальный спутник без ручных настроек. Связь происходит в Ku- и Ka-диапазонах, а передача сигнала к спутнику и обратно занимает всего несколько миллисекунд.

Який вигляд має термінал Starlink

Ключевая технология — лазерные межспутниковые соединения. Данные могут передаваться между спутниками напрямую, без немедленного спуска на Землю, пока не достигнут аппарата над наземной станцией Starlink. Уже оттуда трафик попадает в обычный интернет через оптоволоконные каналы.

На практике это выглядит так: пользователь в условном отдаленном селе отправляет запрос, тарелка передает его на спутник, далее сигнал "прыжками" проходит через несколько аппаратов и выходит на наземную станцию в другой стране. Общая задержка — около 25-40 миллисекунд, что почти не отличается от качественной мобильной связи или оптоволокна.

Какие угрозы несет использование Starlink россиянами

Использование дронов с терминалами спутниковой связи российской армией существенно повышает опасность ударов по территории Украины, прежде всего по объектам энергетической инфраструктуры.

Главная угроза заключается в устойчивости такой связи. Дроны со Starlink значительно сложнее "глушить" стандартными средствами радиоэлектронной борьбы, так как спутниковый канал менее уязвим к помехам.

Оператор может управлять беспилотником на расстоянии сотен километров, одновременно получая видео, координаты и телеметрию в режиме реального времени. Это позволяет врагу корректировать маршрут и точнее наводить дрон на цель уже во время атаки.

Российский беспилотник

Еще один критический фактор — радиус действия. Беспилотники со Starlink имеют значительно большую дальность, чем дроны, управляемые через радиоканал или кабель, и фактически не ограничены линией прямой видимости. Сверхбыстрое соединение позволяет управлять такими аппаратами непосредственно с территории России, что делает удары не только более дальними, но и более точными.

Хотя Россия и имеет ракеты и БПЛА большой дальности, они значительно дороже, крупнее по размерам и легче для обнаружения и уничтожения. Напротив, более простой дрон с терминалом Starlink Mini стоимостью примерно 250-500 долларов может быть не менее эффективным, чем аппараты, стоящие десятки тысяч долларов.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ранее отмечал, что российский дрон, оснащенный Starlink, потенциально способен преодолевать расстояние до 500 километров.

Что сделали власти и SpaceX

Министерство обороны и компания SpaceX оперативно отреагировали на информацию об использовании Starlink российскими беспилотниками. По словам украинских чиновников, первые технические шаги уже дали быстрый результат.

Михаил Федоров сообщил, что после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Минобороны в течение нескольких часов связалась со SpaceX и предложила варианты решения проблемы. В своем сообщении он поблагодарил президента SpaceX Гвинн Шотвелл и Илона Маска за быструю реакцию.

"Украина совместно со Starlink уже предприняли первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами", — написал Федоров, подчеркнув, что западные технологии должны защищать гражданское население, а не использоваться для террора.

Пост Михаила Фёдорова в Х

Отдельно он анонсировал следующий этап — внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам Starlink. Процесс регистрации, заверил министр, будет простым и быстрым.

Илон Маск, который ранее публиковал неоднозначные заявления относительно Украины, публично отреагировал на заявления украинской стороны, отметив, что принятые меры остановили несанкционированное использование Starlink Россией. "Похоже, что шаги, которые мы предприняли, сработали. Сообщите, если нужно сделать еще больше", — написал Маск в ответ Федорову.

Посты Илона Маска и Михаила Федорова в Х

В следующем сообщении Федоров поблагодарил Маска за поддержку и подчеркнул практический результат сотрудничества. "Благодаря первым шагам, сделанным в последние дни, ни один украинец не погиб от российских дронов с использованием Starlink — и это бесценно", — отметил он, добавив, что работа с командой SpaceX над дальнейшими решениями продолжается.

Как будет проходить верификация

Украинское правительство приняло постановление о введении так называемого "белого списка" для терминалов спутникового интернета Starlink. В ближайшее время в Украине смогут работать только проверенные и зарегистрированные устройства, в то время как все остальные будут отключены.

Решение стало прямой реакцией на использование Starlink российской стороной, в частности для управления ударными беспилотниками.

"Единственное техническое решение для противодействия — введение "белого списка" и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы воплощаем его во взаимодействии со SpaceX", — объяснил министр обороны.

Пост министра обороны о Starlink в Украине

Федоров уточнил, что для гражданских пользователей процесс регистрации будет максимально простым. В частности, владельцы терминалов смогут бесплатно зарегистрировать Starlink через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Бизнесу предложат отдельный алгоритм верификации — онлайн через портал "Дія".

Для военных предусмотрен отдельный порядок. Как отметил министр, обращаться в ЦНАП им не нужно, так как для Сил обороны уже работает защищенный канал через систему DELTA. При этом военным не придется ставить собственные терминалы на баланс подразделений или передавать данные учетных записей — устройства необходимо только зарегистрировать, чтобы избежать блокировки.

Поможет ли это военным

Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании — производителя средств РЭБ, в комментарии "Телеграфу" подчеркивает, что главное действие уже было предпринято — есть определенные ограничения, которые он пока не может раскрывать, но которые существенно повлияли на возможности россиян.

Информацию об этом сообщил и советник министра обороны Сергей Бескрестнов. В своем Telegram-канале он написал:

"Я не могу публично озвучивать всё, что уже сделано, делается и будет сделано, но все эти действия направлены на одну цель: Защита жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника".

Сергей "Флэш" / Facebook-страница

Также он подчеркнул, что текущие решения являются временными и экстренными и будут заменены глобальным, продуманным решением, "на которое нам понадобится время". Между тем в соцсетях появились детали вероятных технических шагов со стороны SpaceX. По этим данным, компания ограничила работу терминалов Starlink по скорости движения — до 70-90 км/ч, чтобы сделать невозможным их использование на скоростных беспилотниках.

Сообщается, что в случае превышения этого порога связь через Starlink автоматически блокируется или приостанавливается. На данный момент такие ограничения, по имеющейся информации, действуют универсально и касаются как российских, так и украинских БПЛА.

Сообщение, которое видят пользователи Starlink при привышении скорости

"Это уже влияет на их возможности использовать Starlink. А вот "белый список" — это уже дополнительный инструмент, который поможет, например, там условно использовать наши Starlink’и без ограничений", — объясняет Анатолий Храпчинский.

При этом он отмечает, что во внутренних чатах уже есть полная инструкция, которая говорит о запрете использования чужих терминалов.

"Только личная подача. И тогда это будет контроль за тем, условно говоря, чтобы точно не просочилось ничего вражеского. Опять-таки, здесь существенно ограничивается, потому что они же сотнями, тысячами их регистрируют", — говорит Храпчинский.

Подобные меры он считает необходимыми. Более того, подчеркивает, что подобные действия стоит внедрить и с SIM-картами.

Понятно, что оно неудобно во время войны, когда у тебя уже там куча сигнализации, машина на SIM-карте и всё остальное. Но вопрос в том, что даже не знаешь, где какие SIM-карты стоят, например. Но, в любом случае, такая верификация нужна, потому что это является инструментом обеспечения безопасности наших возможностей Анатолий Храпчинский

Анатолий Храпчинский / Facebook-страница

При этом Анатолий Храпчинский обращает внимание на то, что это — превентивные действия.

"Нам в любом случае надо научиться перехватывать воздушные цели за счет кинетического уничтожения, только не средством радиоэлектронной борьбы единым", — подытоживает эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне продолжают активно наносить удары не только по энергетическим объектам, но и по железнодорожной инфраструктуре. Такая тактика направлена на разрушение транспортных связей и усиление психологического давления на украинское население.