Войска сейчас почти слепы: россияне остались без Starlink, как это повлияет на войну

Отсутствие доступа к Starlink принесет врагу проблемы

Перебои в работе неофициально используемых российскими военными терминалов Starlink могут снизить точность ударов и эффективность управления войсками. Однако это не приведет к кардинальным изменениям в ударах по украинскому тылу.

Что нужно знать:

Основная угроза для украинского тыла остаётся прежней — это баллистические ракеты и удары стратегической авиации

Отключение Starlink у российских подразделений прежде всего повлияет на точность ударов

Благодаря стабильной работе собственных систем связи Украина получает преимущество

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", ветеран ВСУ Виктор Таран. По его словам, кардинальных изменений, если говорить о войне в тылу, не будет, поскольку основные удары и угроза — это баллистические ракеты и стратегическая авиация. Именно этим оружием они бьют по ТЭЦ.

Однако перебои в работе Starlink у россиян появлияют на точность ударов. Собеседник отметил, что на протяжении двух недель можно біло наблюдать, как "шахеды на Старлинках" наносили точные удары. Однако теперь у них такой возможности нет.

На точность это повлияет, потому как долетать "шахедами" и доводить их до цели по "Старлинкам" уже не выйдет. И кстати, эта история с "шахедами", которые начали летать и добивать гражданскую логистику (поезда и другие мирные "цели"), это, по моему мнению, и привело к тому, что Илон Маск начал вырубать "Старлинки" говорит Таран.

Такие действия россиян сравнимы с терроризмом против гражданского населения, как говорит наш собеседник. И если бы Украина обвинила компанию Маска в терроризме, это сразу бы отобразилось на ее акциях.

Ситуация на передовой

Виктор Таран подчеркнул, что всегда в основе современно военной науки лежал принцип обеспечить связь. То есть, кто имеет хорошую связь, тот обеспечивает оперативное управление. Кто обеспечивает оперативное управление, тот быстрее во всех процессах.

И вот тут мы сейчас оказываемся снова в той выигрышной ситуации, в которой мы были в 22-м и начале 23-го года, когда россияне не имели массово "Старлинков", а мы имели. "Старлинки" сейчас обеспечивают и связь, и так же обеспечивают стримы из всех видов БПЛА, передачу на пункты принятия решений и там уже командиры принимают решение о применении либо тех или иных способов поражения, которыми они владеют, либо перебрасывания войск. И здесь мы оказываемся впереди объяснил Таран.

Он добавил, что российские войска сейчас почти слепы — они не видят, что происходит на поле боя, поэтому их атаки становятся менее эффективными, а потери увеличиваются. Украина же наоборот получает стратегическое преимущество и может быстрее принимать решения.

Хотя россияне смогут стабилизовать ситуацию с системой связи за несколько недель. Но они окажутся без стримов, без видео с поля боя. А в условиях современно войны, это означает выходить "слепым" на поле боя.

Таким образом, россияне, которые считали себя "первой армией мира" и рассчитывали на технологии, теперь оказались в ловушке.

Однако это не означает, что штурмы прекратятся. Враг все также будет посылать штурмовые группы "на убой". Но эффективность снизится, жертвы с их стороны увеличатся, с украинской – уменьшатся.

Мы будем наносить поражения, а они не могут оперативно передавать через "Старлинк" говорит собеседник

Как реагируют россияне

Украинский журналист Иван Яковина на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал о хаосе, который происходит среди россиян после перебоев в работе "Старлинк".

Если ранее многие военкоры не верили, что подобные меры могут быть приняты, то после появления информации о блокировках начали выражать обеспокоенность возможными последствиями для армии.

Российские подразделения широко использовали Starlink для оперативной связи между частями, управления наземными и дальнобойными беспилотниками, а также передачи больших объёмов данных на командные пункты.

А сейчас, когда все их терминалы превратились в тыкву, а украинские продолжили работать, они в полнейшей растерянности. Думаю, сидят с открытыми ртами, смотрят в черные экраны своих ноутов и не знают, что делать. Они все давно уже пересели на Старлинк, альтернативы ему в российской армии просто нет. отметил Яковина.

Журналист добавил, что без "Старлинка" ни о каком оперативном взаимодействии соседних частей, управлении наземными и дальнобойными дронами, передаче больших объемов данных на командные пункты полков и бригад речь даже не идет уже.

Я думаю, это событие может стать переломным моментом во всей войне. Украина получила очень серьезное преимущество на поле боя и вокруг него. Я вообще не оч понимаю, как они дальше собираются наступать без спутниковой связи. По-моему, сейчас, в эпоху дронов это просто невозможно. подытожил автор поста.

Что такое Starlink

Starlink — это глобальная спутниковая сеть интернета от компании SpaceX, которую основал Илон Маск. Система создана для обеспечения быстрой и стабильной связи там, где нет оптоволокна, мобильного покрытия или кабельного интернета — в сельской местности, горах, в море или в зоне боевых действий. На начало 2026 года на орбите работает более 7000 спутников, и их количество продолжает расти

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 января, ударными дронами типа "шахед" был нанесен удар вблизи Кропивницкого. По предварительным данным, при атаке применялась система спутниковой связи Starlink. В связи с этим, Министерство обороны и компания SpaceX оперативно отреагировали на информацию и предприняли первые технические шаги, которые дали быстрый результат.