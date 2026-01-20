Пункты несокрушимости заполнены детьми. Как Киев выживает без света и тепла после обстрела (фоторепортаж)
Жители столицы остаются без тепло- и электроснабжения
После очередных российских обстрелов Киев на долгое время остался без света и полностью без теплоснабжения. Вечером 20 января водоснабжение в столице возобновили.
Спасают киевлян Пункты несокрушимости, в которых они подзаряжают гаджеты, павербанки и согреваются. Сильные январские морозы усложняют и без того критическую ситуацию.
Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как жители и гости столицы спасаются в столь трудные времена.
В Пунктах несокрушимости можно увидеть украинцев, которые заряжают телефоны, павербанки, зарядные станции и согреваются. Многие такие пункты установлены посреди жилых домов.
Тем временем многоэтажки стоят с темными окнами, в которых редко можно увидеть свет. Сами же киевляне остаются без электроснабжения десятки часов, а после сегодняшних обстрелов ситуация стала еще более сложной.
В то же время прогнозы экспертов сдержанно оптимистичны, ведь с наступлением потепления ситуация может улучшиться. Хотя повторные российские обстрелы могут разрушить любую надежду на уменьшение количества отключений.
