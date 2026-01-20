Пункти незламності заповнені дітьми. Як Київ виживає без світла та тепла після обстрілу (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Мешканці столиці залишаються без тепло- та електропостачання
Після чергового російського обстрілу Київ залишився надовго без світла та повністю без теплопостачання. На вечір 20 січня водопостачання у столиці відновили.
Рятують киян Пункти незламності, у яких вони підзаряджають гаджети, павербанки та зігріваються. Люті січневі морози ускладнюють і так критичну ситуацію.
Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як мешканці та гості столиці рятуються у такі важкі часи.
У Пунктах незламності можна побачити українців, які заряджають телефони, павербанки, зарядні станції та зігріваються. Чимало таких пунктів встановлено посеред житлових будинків.
Тим часом багатоповерхівки стоять з темними вікнами, у яких зрідка можна побачити світло. Самі ж кияни залишаються без електропостачання десятки годин, а після сьогоднішнього обстрілу ситуація стала ще більш складною.
Водночас прогнози експертів стримано оптимістичні, адже з настанням потепління ситуація може покращитись. Хоча повторні російські обстріли можуть і зруйнувати будь-яку надію на зменшення кількості відключень.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи реально закрити київське метро заради економії електроенергії та які наслідки це матиме для столиці.