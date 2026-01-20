Пункти незламності заповнені дітьми. Як Київ виживає без світла та тепла після обстрілу (фоторепортаж)

Мешканці столиці залишаються без тепло- та електропостачання

Після чергового російського обстрілу Київ залишився надовго без світла та повністю без теплопостачання. На вечір 20 січня водопостачання у столиці відновили.

Рятують киян Пункти незламності, у яких вони підзаряджають гаджети, павербанки та зігріваються. Люті січневі морози ускладнюють і так критичну ситуацію.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як мешканці та гості столиці рятуються у такі важкі часи.

У Пунктах незламності можна побачити українців, які заряджають телефони, павербанки, зарядні станції та зігріваються. Чимало таких пунктів встановлено посеред житлових будинків.

Пукнт незламності у Києві, фото - Ян Доброносов

Діти у Пункті незламності у Києві грають у телефони, фото - Ян Добронсоов

Пункт незламності у Києві, фото - Ян Доброносов

Дідусь у Пункті незламності у Києві, фото - Ян Доброносов

Пункт незламності у Києві, фото - Ян Доброносов

Діти зігріваються у Пункті незламності у Києві. Фото - Ян Доброносов

Тим часом багатоповерхівки стоять з темними вікнами, у яких зрідка можна побачити світло. Самі ж кияни залишаються без електропостачання десятки годин, а після сьогоднішнього обстрілу ситуація стала ще більш складною.

Багатоповерхівки у Києві без світла. Фото - Ян Доброносов

Багатоповерхівки у Києві без світла. Фото - Ян Доброносов

Багатоповерхівки у Києві без світла. Фото - Ян Доброносов

Багатоповерхівки у Києві без світла. Фото - Ян Доброносов

Багатоповерхівки у Києві без світла. Фото - Ян Доброносов

Багатоповерхівки у Києві без світла. Фото - Ян Доброносов

Водночас прогнози експертів стримано оптимістичні, адже з настанням потепління ситуація може покращитись. Хоча повторні російські обстріли можуть і зруйнувати будь-яку надію на зменшення кількості відключень.

