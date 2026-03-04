Здесь Сатана оставил свой след? В Украине есть древний поселок с пугающим названием

В поселке сохранилось много исторических памятников

В Украине есть населенные пункты, названия которых навевают мысли о мистике и потустороннем мире. Один из них — Сатанов в Хмельницкой области. Это место обладает удивительной историей.

"Телеграф" решил выяснить, откуда произошло название этого древнего поселка. Есть несколько интересных версий.

Поселок Сатанов — почему так называется и чем уникален

Поселок Сатанов расположен в Хмельницком районе на берегу реки Збруч (притоке Днестра). Первое письменное упоминание о нем датируется 1404 годом: поселение под названием Schathanow зафиксировано в грамоте польского короля Владислав II Ягайло.

За века своего существования Сатанов входил в состав Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Османской и Российской империй, Украинской Народной Республики, Советского Союза, а после его распада стал частью независимой Украины. Населенный пункт неоднократно менял статус — от деревни до города, затем снова городка, а с 1938 года официально является поселком городского типа.

Сатанов в 1890 году, Фото: "Википедия"

Сегодня Сатанов является частью национального природного парка Подольские Товтры, который относят к семи природным чудесам страны.

Сатанов в Хмельницкой области, Фото: NGOInSource\ Facebook

Происхождение названия Сатанова остается предметом дискуссий. Существует несколько версий, связанных с разными историческими эпохами и народами. Одна из легенд отсылает к древнеримскому выражению "Sat an non?" ("Хватит или нет?"): якобы полководец, дойдя до Збруча, раздумывал, продолжать ли поход, а воины предпочли остановиться здесь. Поводом для этой версии стали находки римских монет в окрестностях.

Откуда произошло название поселка "Сатанов", Фото: "Википедия"

Другая версия связывает название с молдавским или валашским выражением "Satu Nou" — "новое село". Есть и версия, которая связывает поселок с самым Сатаной, мол здесь было его место силы. Хотя это может быть отражением религиозных противоречий времен, когда языческие традиции сохранялись после крещения Руси. Более "мирная" версия объяснение обращается к санскритскому корню, трактуя название поселения как "святая вода", поскольку в этой местности есть минеральные источники.

Сатановский замок, Фото: "Википедия"

Известно, что Сатанов сохранил ряд исторических памятников, формирующих его уникальный облик. Въездные ворота XV века, некогда выполнявшие оборонительную функцию, пережили смену эпох и использовались как пограничная застава, склад и даже конюшня. В 1431 году был построен Сатановский замок, неоднократно разрушавшийся во время набегов, но вновь восстанавливающийся из руин.

Городские ворота, Фото: "Википедия"

Часть его помещений более века использовалась сахарным заводом, из-за чего крепость сегодня сочетает черты средневековой архитектуры и промышленного наследия. Особое место занимает старинное еврейское кладбище — напоминание о крупной общине, которая когда-то проживала здесь. Надгробия с богатой символикой и резьбой считаются своеобразным музеем под открытым небом и важной частью исторического ландшафта этого поселка.

Старое еврейское кладбище в поселке Сатанов

