Ряд услуг не доступен: почему в Госреестрах произошел масштабный сбой
Техники уже пытаются решить проблему
В понедельник, 12 января, были зафиксированы проблемы в работе отдельных Единых и Государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины. Основная причина – перебои с электроснабжением.
Что известно:
- После 15:00 возникли проблемы с работой Реестра должников, реестром ЗАГС и т.д.
- Точное время восстановления неизвестно, но специалисты уже работают
Об этом сообщают Национальные оперативные системы. Отмечается, что сбой в работе был зафиксирован после 15:00.
Из-за перебоев с электроснабжением на одном из центров обработки данных произошло нарушение временного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам. Речь идет о сервисах, подчиняющихся Министерству юстиции Украины.
В настоящее время принимаются меры по восстановлению и стабилизации электроснабжения. Однако когда точно будет возобновлена работа, еще неизвестно. Заметим, что при попытке зайти на порталы этих сервисов выдает ошибку, как видно на фото ниже.
С какими реестрами возникли проблемы и какие услуги предоставляют:
- Реестр должников — содержит информацию о невыполненных имущественных обязательствах: кредитах, алиментах (более 3 месяцев), коммунальных услугах, налогах (более 3 месяцев), административных штрафах, судебных решениях и т.д.
- ЗАГС — государственная регистрация событий (рождение, брак, развод, смерть, изменение имени) и внесение изменений в актовые записи, выдача свидетельств, которые можно получить онлайн через портал Дія, ЦНАП или непосредственно в отделах ЗАГС.
