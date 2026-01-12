Ряд услуг не доступен: почему в Госреестрах произошел масштабный сбой

Техники уже пытаются решить проблему

В понедельник, 12 января, были зафиксированы проблемы в работе отдельных Единых и Государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины. Основная причина – перебои с электроснабжением.

Что известно:

После 15:00 возникли проблемы с работой Реестра должников, реестром ЗАГС и т.д.

Точное время восстановления неизвестно, но специалисты уже работают

Об этом сообщают Национальные оперативные системы. Отмечается, что сбой в работе был зафиксирован после 15:00.

Из-за перебоев с электроснабжением на одном из центров обработки данных произошло нарушение временного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам. Речь идет о сервисах, подчиняющихся Министерству юстиции Украины.

Сбой на сайте ЗАГС

В настоящее время принимаются меры по восстановлению и стабилизации электроснабжения. Однако когда точно будет возобновлена работа, еще неизвестно. Заметим, что при попытке зайти на порталы этих сервисов выдает ошибку, как видно на фото ниже.

Сбой на сати Реестра должников

С какими реестрами возникли проблемы и какие услуги предоставляют:

Реестр должников — содержит информацию о невыполненных имущественных обязательствах: кредитах, алиментах (более 3 месяцев), коммунальных услугах, налогах (более 3 месяцев), административных штрафах, судебных решениях и т.д.

содержит информацию о невыполненных имущественных обязательствах: кредитах, алиментах (более 3 месяцев), коммунальных услугах, налогах (более 3 месяцев), административных штрафах, судебных решениях и т.д. ЗАГС — государственная регистрация событий (рождение, брак, развод, смерть, изменение имени) и внесение изменений в актовые записи, выдача свидетельств, которые можно получить онлайн через портал Дія, ЦНАП или непосредственно в отделах ЗАГС.

