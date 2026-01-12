Низка послуг не доступна: чому у Держреєстрах стався масштабний збій

Техніки вже намагаються вирішити проблему

У понеділок, 12 січня, було зафіксовано проблеми в роботі окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України. Основна причина — перебої з електропостачанням.

Що відомо:

Після 15:00 виникли проблеми з роботою Реєстру боржників, реєстром ДРАЦС тощо

Точний час відновлення невідомий, але спеціалісти вже працюють

Про це повідомляють Національні оперативні системи. Зазначається, що збій в роботі зафіксували після 15:00.

Через перебої з електропостачанням на одному з центрів обробки даних стались порушення тимчасового доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів. Йдеться про сервіси, які підпорядковуються Міністерству юстиції України.

Збій на сайті ДРАЦС

Наразі вживаються заходи щодо відновлення та стабілізації електропостачання. Однак коли точно буде відновлено роботу ще невідомо. Зауважимо, що під час спроби зайти на портали цих сервісів, видає помилку, як видно на фото нижче.

Збій на саті Реєстру боржників

З якими реєстрами виникли проблеми та які послуги надають:

Реєстр боржників — містить інформацію про невиконані майнові зобов'язання: кредити, аліменти (понад 3 місяці), комунальні послуги, податки (понад 3 місяці), адміністративні штрафи, судові рішення тощо.

містить інформацію про невиконані майнові зобов'язання: кредити, аліменти (понад 3 місяці), комунальні послуги, податки (понад 3 місяці), адміністративні штрафи, судові рішення тощо. ДРАЦС — державна реєстрація подій (народження, шлюб, розлучення, смерть, зміна імені) та внесення змін до актових записів, видача свідоцтв/витягів, які можна отримати онлайн через портал Дія, через ЦНАП або безпосередньо у відділах ДРАЦС.

