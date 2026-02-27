Будете три года ходить в долгах: категорически не делайте этого в праздник 27 февраля

Не стоит 27 февраля игнорировать важных традиций и запретов

В пятницу, 27 февраля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память Прокопия Декаполита, исповедника веры и подвижника. По старому стилю этот праздник припадал на 12 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"

Прокопий Декаполит — христианский святой VIII века, монах и исповедник. Прославился как подвижник, который выступал против иконоборчества во времена гонений на почитателей икон. За свою верность христианскому учению Прокопий подвергался преследованиям и страданиям, но не отказался от своих убеждений.

Что можно делать 27 февраля:

Сегодня следует обращаться с молитвами к подвижнику Прокопию и попросить исцеления от болезней и защиты;

В этот день важно помогать нуждающимся, потому что добро обязательно вернется сторицей;

Принесите сегодня в дом сосновую ветку. Считается, что она очищает воздух и дарит здоровье всей семье на целый год;

27 февраля считается удачным для любых покупок. Приобретенная вещь принесет радость и прослужит долго.

Прокопий Декаполит

Что нельзя делать 27 февраля:

В этот день запрещено совершать финансовые операции. Есть примета, что удача от вас может отвернуться;

Запрещено сегодня отказывать людям в просьбах, чтобы не потерять благополучие;

Не рекомендуется в этот день стричься, потому что плохо будут расти волосы;

Плохим знаком считается брать 27 февраля деньги взаймы – будете ходить в долгах следующие три года.

Народные приметы на 27 февраля:

Какая погода будет сегодня, такой будет и август;

Грачи прилетели — к ранней весне.

Напомним, что Масленица всегда переходит в строгий христианский пост. Ранее мы писали, что нельзя делать в Великий пост 2026 года.