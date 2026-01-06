Шквал кадровых изменений срывает важные голосования в Раде: нардеп объяснил детали
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Депутаты должны проголосовать за увольнение и назначение новых министров
В правительстве Украины произойдет еще больше кадровых изменений, ведь возможна смена министра образования, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и не только. Однако пленарная неделя для Рады будет крайне тяжелой.
Что нужно знать:
- Верховная Рада должна провести голосование за увольнение и назначение главы Минобороны и не только
- На пленарную неделю запланировано голосование по международным обязательствам
- Кадровые изменения могут затронуть Минцифры, Минобразования и не только
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, запланированное назначение на должность секретаря СНБО нового человека, а действующего секретаря Рустема Умерова уволят.
Его якобы должны сделать советником президента Владимира Зеленского по безопасности. Кроме того, некоторые министерства также получат новых руководителей. Нардеп считает, что Оксена Лисового уволят с должности министра образования. Также должны назначить нового человека в Минцифре.
Железняк говорит, что пока не ясно, кто возглавит вышеперечисленные должности, особенно в СНБО.
"Следующая пленарная неделя должна быть неделей голосования различных международных обязательств (там уже прям горят дедлайны). Но уже выходить будет не так", — добавляет нардеп.
По его словам, Раду ожидает:
- 2 голосования за увольнение (Минобороны и Минцифры)
- 3 назначения (Минобороны, Минюст, Минэнерго)
В то же время, назначение нового главы СБУ якобы не запланировано, однако это не точно. Отметим, что официально данных об изменениях в Минобразования, Минцифры или СНБО не было.
Ранее "Телеграф" рассказывал, кто возглавит Министерство обороны Украины и что известно о новом кандидате.