"Укрзализныця" запускает новую платную услугу. Украинцы уже критикуют

Первые 10 минут использования интернета в поездах будут бесплатными

"Укрзализныця" запускает пилотный проект подключения к интернету поездов дальнего сообщения. Доступ к нему на протяжении всей поездки будет платным, и это вызвало волну критики.

Что нужно знать:

В поездах дальнего сообщения появится Wi-Fi, который будет обеспечивать Starlink

Бесплатно им можно будет пользоваться 10 минут, а дальше нужно платить

Украинцы отрицательно восприняли идею платного интернета в поездах

Как сообщили в "Укрзализныце", сейчас в тестовом режиме доступ к Wi-Fi оборудовали один из флагманских поездов — "Гуцульщина" №95/96 Киев — Рахов. Каждый пассажир любого вагона сможет бесплатно получить доступ в сеть на 10 минут. Использование Wi-Fi на протяжении всей поездки обойдется в 120 гривен.

10 минут бесплатного доступа для каждого позволит протестировать услугу и — при необходимости — отправить срочные сообщения. А полноценный доступ к скоростному интернету в течение поездки будет стоить 120 грн без ограничения трафика в сутки, причем 5 Гб без каких-либо ограничений по скорости. Оплату можно осуществить онлайн любой платежной картой, Apple Pay или Google Pay, — говорится в сообщении

В УЗ уточнили, что технология обеспечивается современным оборудованием Starlink, которое было протестировано на некоторых дипломатических рейсах и доказало свою работоспособность в непростых украинских условиях. Вагоны "Гуцульщины" были оборудованы партнером без привлечения инвестиций со стороны УЗ.

В поездах будет Wi-Fi

Украинцы возмущены, что за Wi-Fi в поезде придется платить

В комментариях украинцы подвергли критике то, что интернет в поездах будет платным. Хотя это нормальной практикой, например за доступ к сети в самолетах также нужно платить. Некоторые пишут, что в Европе в транспорте Wi-Fi бесплатный. Другие сомневаются, что скорость будет на достаточном уровне.

Вот некоторые из комментариев:

Не с того начинают.. нужно сделать платными туалеты в поездах

Куплю за 120 грн и буду раздавать всему вагону по 50 грн. Это успех, это жилка

В Европе в общественном транспорте бесплатный Интернет. В Украине, как всегда, все для людей

Подозреваю скорость будет такая, что только комментарии сюда писать хватит

wi-fi незламності, тариф потужний

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине невозможно купить билеты на ряд рейсов "Укрзализныци". Что произошло и когда откроют продажу.