Новогоднее поздравление Зеленского. Во сколько начнется и где можно будет посмотреть

Опубликовали список каналов, которые будут транслировать обращение

Каждый год 31 декабря за несколько минут до полуночи президент Украины провозглашает новогоднюю речь. В 2025 году Владимир Зеленский тоже поздравит украинцев.

"Телеграф" расскажет, где и когда можно послушать речь президента. Заметим, что ранее приветствие длилось примерно 10 мин, но после полномасштабного вторжения в Украину оно стало несколько длиннее — где-то 15-20 мин.

Где и когда смотреть новогоднюю речь президента

Поздравление Владимира Зеленского появится на большинстве украинских каналов за несколько минут до полуночи. Чтобы увидеть приветствие, нужно включить нужный канал в 23:40-23:45. В частности:

1+1 — 23:40

СТБ — 23:45

ТЕТ — 23:40

Новый канал — 23:45

5 канал — 23:45

Первый — 23:40

М1 — 23:40

ICTV — 23:40

2+2 — 23:40

НТН — 23:40

Где и когда смотреть новогоднее поздравление Зеленского. Инфографика "Телеграфа"

Заметим, что соответствующий график уже был опубликован телеканалами. Чтобы не пропустить приветствие, советуем заранее включить нужный канал, особенно если планирует смотреть на компьютере или ноутбуке. Ведь онлайн-порталы могут из-за большой нагрузки глючить.

Напомним, что некоторые области в Киевской области до 31 декабря могут быть без света. Ведь после атаки 27 декабря энергетикам нужно минимум неделю, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли Россия устроить украинцам полный блэкаут на Новый год и от чего это зависит.