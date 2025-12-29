Новорічне привітання Зеленського. О котрій почнеться та де можна буде подивитись

Опублікували перелік каналів, які транслюватимуть звернення

Щороку 31 грудня за кілька хвилин до опівночі президент України проголошує новорічну промову. У 2025 році Володимир Зеленський також привітає українців.

"Телеграф" розповість, де та коли можна послухати промову президента. Зауважимо, що раніше привітання тривало приблизно 10 хв, але після повномасштабного вторгнення в Україну воно стало дещо довшим — десь 15-20 хв.

Де та коли дивитись новорічну промову президента

Привітання Володимира Зеленського з'явиться на більшості українських каналах за кілька хвилин до опівночі. Щоб побачити привітання, треба ввімкнути потрібний канал о 23:40-23:45. Зокрема:

1+1 — 23:40

СТБ — 23:45

ТЕТ — 23:40

Новий канал — 23:45

5 канал — 23:45

Перший — 23:40

М1 — 23:40

ICTV — 23:40

2+2 — 23:40

НТН — 23:40

Де та коли дивитись новорічне привітання Зеленського. Інфографіка "Телеграфу"

Зауважимо, що відповідний графік вже опублікували телеканали. Аби не пропустити привітання, радимо завчасно ввімкнути потрібний канал, особливо, якщо планує дивитись на комп'ютері чи ноутбуці. Адже онлайн-портали можуть через велике навантаження глючити.

Нагадаємо, що деякі області Київщині до 31 грудня можуть бути без світла. Адже після атаки 27 грудня енергетикам треба щонайменше тиждень, аби стабілізувати ситуацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може Росія влаштувати українцям повний блекаут на Новий рік та від чого це залежить.