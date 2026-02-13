Такого не было десятилетиями: как сейчас выглядит море в оккупированной Кирилловке

В сети появились кадры с центрального пляжа

Оккупированное побережье Азовского моря сковало льдом. Море в Кирилловке Запорожской области полностью покрыто сверкающей коркой до горизонта.

Соответствующие видео опубликованы в соцсетях. Вдоль береговой линии появились ледяные холмы.

Во время потепления лед начинает рваться. Если подует восточный ветер, его будет выбрасывать на берег. Сейчас высота бугров из таких льдин на центральном пляже составляет 3-4 метра.

Под роликом комментаторы вспоминали, когда Азовское море полностью замерзало в последний раз. Кто-то написал, что это было обычным явлением до 1987 года, второй интернет-пользователь сообщил, что это было в 1990-е годы.

Другие подписчики отмечали, что такое случалось и гораздо позднее: в 2006, 2008, 2010 или 2011 годах. Одна украинка написала, что видела таким море в Кирилловке только в детстве.

Вместе с тем, местный житель уточнил, что в 2009 году Азовское море все-таки не замерзало полностью, как сейчас. Он добавил, что даже в 2014 году, когда морозы достигали -28 градусов, на горизонте виднелась вода. Сейчас же этого нет.

Один из интернет-пользователей предположил, что из-за замерзания моря летом может не быть медуз. В последние годы курортный поселок страдал от нашествия этих морских жителей. По одной из версий, это случилось именно потому, что вода не замерзала зимой.

Ранее сильные морозы привели к замерзанию Азовского моря в поселке Кирилловка более чем на 200 метров от берега. Доцент кафедры экологии НаУКМА Виктор Карамушка пояснил, что есть риск массовой гибели рыбы в случае, если сильные морозы приведут к промерзанию воды до дна.