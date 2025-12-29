"Прозвучало важное": Цымбалюк об итогах встречи Трампа и Зеленского и о 2 спорных моментах

Для Украины остаются открытыми основные ключевые вопросы

На переговорах президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде прозвучало важное заявление по гарантиям безопасности для Украины. Однако журналист Роман Цымбалюк отмечает, что говорить о готовности мирного плана на 90 или 95% рано.

В программе на Radio NV он подчеркнул, что ключевые вопросы остаются открытыми, в частности, украинская Донецкая область и Запорожская АЭС. По его словам, остальные пункты мирного плана – это преимущественно юридическое оформление и детализация.

"Есть такая фраза у дипломатов, что ничего не согласовано, пока не согласовано все. Поэтому когда кто-то говорит о 90 или 95%, то так не бывает", — подчеркнул Цымбалюк.

В то же время он отметил положительный момент: Трамп не опровергал согласование комплекса гарантий безопасности для Украины, что раньше не имело прецедента. Журналист подчеркнул, что это главное достижение переговоров, а вопросы Донбасса и ЗАЭС остаются ключевыми в дальнейших дискуссиях.

Что касается заявления Трампа о "заинтересованности России в успешной Украине", он подчеркнул, что американский президент также сказал, что РФ хочет продавать Украине дешевые энергоресурсы. Но по этим словам Трампа ничего нет, считает Цымбалюк:

"Многое было сказано в том контексте, что нам только нужно отказаться от украинской Донецкой области, и тогда у нас все будет очень и очень хорошо, от россиян, в том числе. Но что-то такое впечатление, или американский президент немножко летает в космосе, или кто-то здесь прикидываться дураком", — отмечает журналист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты считают территориальный вопрос самым острым, а позиция США по гарантиям безопасности несоответствующая. Ведь США хотят, чтобы основным гарантом безопасности была Европа.