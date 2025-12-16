"Я поддержу": нардепка оценила, когда будет мобилизация женщин в Украине

Зинкевич не видит ничего удивительного в службе

Мобилизация женщин в Украине может стать реальностью, но не раньше, чем через несколько лет. Условия службы для женщин значительно улучшились по сравнению с 2014 годом – появилось специальное обеспечение и возможность занимать боевые должности. В то же время, нужны четкие критерии и ограничения для такой мобилизации.

Что нужно знать:

Зинкевич готова голосовать за призыв женщин

Нардеп назвала возможные сроки и условия

Верховная Рада пока не готова

Об этом "Телеграфу" сказала командир медицинского батальона "Госпитальеры", депутат ВР от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич. Подробнее читайте в материале: "Я поддерживаю ТЦК" — нардеп Зинкевич о мобилизации женщин и о том, где взять деньги на повышение зарплат военных".

Яна Зинкевич рассказала, что не видит ничего удивительного в службе женщин в армии. В ее окружении все либо воевали, либо воюют сейчас – и женщины, и мужчины.

Сама депутат пошла на войну еще в 2014 году, когда ей было 18 лет. Она отметила, что служба женщин в 2025 году сильно отличается от десяти лет назад. Тогда не было отдельного обеспечения для женщин, они не могли занимать боевые должности. Уровень осведомленности военных о своих правах был гораздо ниже, как и количество льгот.

Поэтому я считаю, что рано или поздно к вопросу мобилизации женщин придется вернуться, и лично я эту идею буду поддерживать, заявила Зинкевич.

Зинкевич на войне с 18 лет

В то же время депутат подчеркнула, что это должно быть очень взвешенное решение. Следует предусмотреть ограничения – например, учитывать количество детей, возраст и семейные обстоятельства женщин.

На вопрос, может ли это произойти в ближайшее время, Зинкевич ответила однозначно – нет. Она не считает, что Верховная Рада готова к такому решению уже сейчас. Но если вопрос возникнет в будущем, депутат его поддержит.

