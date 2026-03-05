Головний комплекс Путіна: якого він зросту і чи вищий за Зеленського

Точний зріст Путіна тримають у секреті

Серед президентів незалежної України найнижчий зріст у Володимира Зеленського. Проте він знаходиться приблизно на одному рівні з російським диктатором Володимиром Путіним, хоча його точні параметри залишаються таємницею для громадськості.

Що відомо:

Володимир Зеленський заявив, що його зріст становить 170 сантиметрів

Зріст Володимира Путіна приховують, але він використовує хитрощі, щоб виглядати вищим

"Телеграф" вирішив з’ясувати, хто вищий — Зеленський чи Путін. Ми вирішили порівняти зріст президента України та Росії.

Зеленський вищий за Путіна чи ні?

Зріст президентів завжди привертає увагу, особливо коли йдеться про лідерів країн, які перебувають у стадії війни. Володимир Зеленський та Володимир Путін обидва невисокі, і їхні параметри неодноразово ставали предметом обговорень.

Який зріст у Володимира Зеленського та Володимира Путіна

В інтернеті була інформація, що зріст президента України становить 1,68 м, але Володимир Зеленський в інтерв’ю Дмитру Гордону заявив, що його зріси трохи вище — 1,70 м. Таку ж цифру повідомила "Зе-команда" в Instagram під час передвиборчих перегонів, коли користувачі мережі цікавилися зростом Зеленського.

Яке зростання у Володимира Зеленського

Ситуація з главою Кремля Володимиром Путіним виглядає складнішою, оскільки точні параметри диктатора тримають у секреті. У ЗМІ згадуються цифри від 1,52 до 1,70 м, але найчастіше кажуть, що зріст Путіна становить близько 1,68 м.

Який зріст у Володимира Путіна, Фото: Getty Images

Проте за знімками, доступними в мережі, видно, що російський президент вдається до певних хитрощів, щоб здаватися вищим. На спільних кадрах 2019 року під час нормандського саміту, на якому були присутні Володимир Зеленський та Володимир Путін, видно, що їхній зріст приблизно однаковий.

Володимир Зеленський та Володимир Путін у 2019 році, Фото: Getty Images

На кадрах, звичайно, багато залежить від ракурсу камери та висоти каблука взуття. У мережі часто зазначають, що на різних знімках Путін може виглядати вищим або нижчим за інших політиків, і саме тому ходять розмови, що російський диктатор може використовувати "піноходи" — взуття зі прихованим каблуком, щоб візуально збільшити свій зріст.

Подібні маніпуляції неодноразово ставали предметом жартів і мемів. Наприклад, одна фотографія з експрезидентом Хорватії Коліндою Грабар-Кітарович, зріст якої становить 1,73 м, викликала масу обговорень. На знімку Путін чомусь виглядав вище за неї, хоча насправді це не так.

Путін та експрезидент Хорватії, Фото: Getty Images

Торік у мережі бурхливо обговорювали зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці, і користувачі жартівливо зауважували, що для такого заходу російський лідер нібито "додав собі кілька сантиметрів".

Путін та Трамп на зустрічі в Алясці, Фото: Getty Images

Зріст президента США становить 1,90 м, тобто формальна різниця між ними близько 20 см. Однак на фотографіях із зустрічі ця різниця виглядала значно меншою, ніж насправді.

"Телеграф" писав раніше, хто з перших леді має найнижчий зріст. Меланія Трамп, Олена Зеленська чи Бріжит Макрон?