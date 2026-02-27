Більшість водіїв його забули: який дорожній знак можна побачити лише в деяких містах України
Цей знак дозволяє економити час пішоходам
У правилах дорожнього руху існують знаки, які водії бачать щодня, але деякі з них зустрічаються лише в окремих містах, і тому про них забувають. Одним із таких є знак "Діагональний пішохідний перехід".
Цей знак інформує про особливий тип переходу, де пішоходи можуть перетинати перехрестя не лише прямо, а й по діагоналі. Так пояснюють у "green-way".
Діагональний перехід — це один із видів наземних пішохідних переходів, головна особливість якого — тимчасова зупинка всього автомобільного руху на перехресті. У цей час всі пішоходи можуть рухатися одночасно в будь-якому напрямку, включаючи перетин по діагоналі.
Такі переходи встановлюють на перехрестях, де це безпечно і де є можливість для руху пішоходів у всіх чотирьох напрямках. Вони дозволяють економити час, адже пішоходам не доводиться переходити проїжджу частину двічі. Працює перехід просто: усі автомобілі отримують червоне світло, а пішоходи можуть рухатися в будь-якому напрямку.
Зазначимо, що перший в Україні діагональний пішохідний перехід відкрили у листопаді 2022 року у Львові на перехресті вулиць Бандери, Антоновича та Русових. А вже 6 червня 2023 року в Одесі на перехресті Європейської та Ланжеронівської вулиць запрацював перший у країні перехід, який дозволяє пішоходам рухатися одразу по обох діагоналях.
