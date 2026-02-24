Гороскоп на 25 лютого: Овнам потрібно тримати себе в руках, а Терезам — уникати зайвих витрат

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 25 лютого

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 25 лютого, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У представників цього знака емоції завтра можуть виявлятися сильніше, ніж зазвичай. Важливо не піддаватися на провокації, особливо на роботі. Овни виграють, якщо виберуть спокій замість суперечки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей знак налаштований навести лад у фінансах. Сприятливий день, щоб перерахувати бюджет та передивитися видатки. Представники цього знака повинні уважно перевіряти документи, щоб не пропустити дрібні помилки. У стосунках знадобиться терпіння.

Близнюки (21 травня -21 червня)

День підштовхне Близнюків до душевних розмов. Представники цього знака можуть прояснити багато що, якщо будуть м’якше у своїх словах. У роботі можлива плутанина, особливо у нових завданнях. Чесність стане головним козирем і у справах, і у коханні.

Рак (22 червня — 22 липня)

Завтра Раки особливо чутливі. Цьому знаку важливо тримати внутрішній баланс і не дозволяти роздратуванню керувати рішеннями. На роботі краще зберігати спокій, навіть якщо хтось діє не так, як вам хочеться.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Амбіції дадуть про себе знати, але поспіх може все зіпсувати. Леви повинні діяти стримано, навіть якщо впевнені у своїй правоті. Будь-яка різкість здатна викликати зайві суперечки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Опора на факти та точні дані допоможе Дівам уникнути помилок. Представники цього знака впораються з будь-якими завданнями, якщо не відриватимуться від плану. День вдалий для розрахунків і планування, але не для ризикованих рішень.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Спокій завтра стане головним союзником Терезів. Краще тримати емоції під контролем, особливо у розмовах із близькими. Фінансові витрати краще обмірковувати двічі. Чесний діалог із партнером допоможе уникнути зайвих образ.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цьому знаку потрібно бути особливо уважним до прихованих деталей. Те, що раніше здавалося дрібницею, може відіграти важливу роль. У роботі важливо перевіряти інформацію та не довіряти чуткам.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Представники цього знака можуть зіткнутися з невеликими перешкодами, але вони легко вирішуються. Головне не робити поспішних висновків у особистому житті. Спокійна розмова допоможе розставити все на свої місця.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Практичність вийде у Козерогів на перший план. Цей знак здатний впоратися з дрібними труднощами, якщо діятиме чітко і за інструкцією. Фінансові питання краще заздалегідь продумати.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У Водоліїв завтра посилиться бажання свободи й це може позначитися на спілкуванні. Представники цього знаку мають пам’ятати про компроміси. У другій половині дня з’являться цікаві ідеї та нестандартні рішення.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Інтуїція підкаже цьому знаку правильний шлях. Рибам важливо не піддаватися тиску із боку інших. У роботі можливі дрібні непорозуміння, але спокій допоможе швидко все залагодити.