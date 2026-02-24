"Можна купити в будь-якому супермаркеті": фантазії Росії про ядерну бомбу для України викликали жарти у мережі

Такі заяви потрібні Росії, щоб "обілити" свої невдачі у війні

Служба зовнішньої розвідки Росії заявила про нібито підготовку Франції та Британії до передачі Україні ядерної бомби. При цьому будь-яких доказів на підтвердження цих слів представлено, зрозуміло, не було. Безглузда та абсурдна заява вже стала приводом для обговорень у мережі.

Що потрібно знати:

Франція і Великобританія мають стратегічні арсенали

Один боєприпас без підтримки Франції немає практичного сенсу

Мета заяви – виправдати невдачі Росії

Відповідну інформацію почали активно поширювати російські ЗМІ після того, як заява була опублікована на офіційному сайті СЗР.

"Йдеться про приховану передачу Україні європейських комплектуючих, обладнання та технологій у цій сфері. Як варіант розглядається французька малогабаритна бойова частина TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1", — заявляють російські новинні сайти.

Цікаво, що російська розвідка в цій вигаданій історії згадала також і Німеччину, але зробила її "розсудливішою", адже та нібито відмовилася брати участь у "передачі ядерної бомби".

"Київ зможе претендувати на вигідніші умови завершення бойових дій, якщо матиме атомну або хоча б так звану "брудну" бомбу. Берлін розсудливо відмовився брати участь у цій небезпечній авантюрі", — заявляє СВР.

Публікація СЗР

Ядерна сенсація чи гучний вкид?

Аналітик та колишній радник міністра оборони Олексій Копитько у своєму Telegram-каналі опублікував пост на тему публікацій росЗМІ про ядерну бомбу для України. Він різко розкритикував заяву глави СЗР РФ.

Найжалюгідніша людина у російській верхівці – голова СВР РФ Сергій Наришкін – сьогодні поширила заяву, що французи за допомогою британців готуються передати Україні ядерну бімбу та засоби її доставки. Саме малогабаритну бойову частину TN75 від французької балістичної ракети для підводних човнів М51.1. Наришкін хвалить Берлін за те, що німці нібито відмовляються брати участь у ядерній авантюрі. Як би забуваючи, що у німців поки що нічим брати участь. Також Наришкін зазначає, що французи намагатимуться замаскувати свій ядерний боєприпас під розробку українців. пише він.

Сергій Наришкін

Копитько запропонував на мить припустити, що абсурдні заяви СВР є правдою. Але відразу виникає закономірні питання — для чого і що має зробити Україна з одиноким французьким ядерним боєприпасом?

Аналітик пояснив, що Наришкін намагається пояснити це тим, що отримання ядерної бомби нібито посилило переговорні позиції України. Він також зазначив, що використання такого озброєння потребувало б участі французьких стратегічних сил, що означало б пряме залучення Франції до війни.

По-перше, цікава інтерпретація за підсумками 4 років успішного ходу "СВО", не знаходите? Виявляється, монструозна Україна мала намір перемогти скромну Росію з її миролюбним народом та гуманістичною армією. Але не вийшло! Росія хоробро та успішно обороняється! По-друге, як самотній боєприпас допоможе перемогти у сучасній війні з 2000 км фронту? Щоб отримати теоретичні шанси, треба взяти цей ядерний елемент, озброїти ним Наришкіна, щоб він тріснув Путіна ядерною бімбою по голові. Інакше його застосувати не можна. Бо для доставки такого боєприпасу потрібний французький підводний човен, інтегрований у французький ядерний контур, з великою червоною кнопкою в руках Макрона. Це буде гірше, ніж прийняти Україну в НАТО. пояснює Копитько.

Ще одне логічне питання — з якою метою Наришкін вкидає у мережу цю нісенітницю. Копитько каже, що "успіхи" на так званій у Росії "СВО" на території РФ настільки кричущі, що треба якось піднімати статус противника, навіть аж до ядерного.

Думаю, тому, що в Татарстані знову закриті аеропорти та оголошено тривогу у 4 містах. У т.ч. – в Альметьєвську. Саме це реально посилює переговорні позиції Києва, а не вигадана ядерна бімба. вважає аналітик.

Довідка:

Як Франція, так і Великобританія мають ядерну зброю:

Франція має стратегічний ядерний арсенал, що включає балістичні ракети на підводних човнах і повітряну ядерну зброю.

Великобританія зберігає ядерну зброю переважно на підводних човнах з балістичними ракетами (технологія Trident).

Реакція мережі

У соціальних мережах вже встигли висміяти заяви російської розвідки:

"Почнемо з того, що ядерну бомбу можна купити у будь-якому супермаркеті Бердичева"

"Страшно?"

"Ну нарешті … відразу не можна було так?"

