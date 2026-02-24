Чому Росія повернулася до імперіалізму: історик назвав дві головні причини

Росія ставить себе шлях постійної конфронтації

Після Другої світової війни Кремль знову почав демонструвати імперські амбіції. На це є дві основні причини, які тягнуться шлейфом багато років.

Що потрібно знати:

Імперіалізм — це політика держави, коли вона прагне розширювати свою владу та територію за рахунок інших країн

Ще багато років назвав керівництво СРСР зрозуміло, що світової комуністичної революції не буде

СРСР після 1945 року остаточно повернувся до моделі імперії

Про це розповів Владлен Мараєв, історик, автор та ведучий каналу "Історія Без Міфів", в інтерв’ю на YouTube-каналі "Орестократія".

За його словами, це видно навіть у символічних подіях того часу. Наприклад, знаменитий тост Йосипа Сталіна за "великий російський народ" в 1945 після капітуляції Німеччини, вимовлений в Кремлі, відображає зміну стратегії.

Причиною повернення до імперіалізму, як вказує Мараєв, стало розуміння керівництвом СРСР, що світової комуністичної революції не буде, а отже, можливості захопити владу по всьому світу не буде. Тому була мета "захопити" скільки вийде.

На той час уже з’явилася ядерна зброя, і тоді вже було зрозуміло, що без ядерного конфлікту неможливо буде розширити зону впливу. Тому та зона Кремля, що склалася після 1945 року, там і будували цей неоімперський дискурс. пояснив Мараєв.

Таким чином, саме в той період СРСР остаточно повернувся до моделі імперії, спираючись на можливості утримання та розширення своєї влади.

Імперіалізм

У контексті цього матеріалу важливо уточнити, що являє собою поняття "імперіалізм" і як це відноситься до Росії в наш час.

Простими словами, це політика держави, коли вона хоче розширювати свою владу та територію за рахунок інших країн.

До основних рис імперіалізму імперіалізму можна віднести:

Захоплення чужих територій – інколи силою, інколи через економічний тиск.

– інколи силою, інколи через економічний тиск. Вплив на інші країни – щоб держави робили те, що вигідне "імперії".

– щоб держави робили те, що вигідне "імперії". Бажання бути найсильнішим – економіка, армія, культура – все використовується, щоб показувати владу.

Яскравим прикладом є повномасштабне вторгнення Росії до України. Тобто РФ намагається одержати контроль над сусідньою державою, використовуючи силу і тиск. Крім того, у приклад можна поставити підтримку проросійських сил в інших країнах (наприклад, Абхазії, Південній Осетії), що дозволяє створювати "зони впливу" без офіційної анексії.

