Чому Росія повернулася до імперіалізму: історик назвав дві головні причини
Росія ставить себе шлях постійної конфронтації
Після Другої світової війни Кремль знову почав демонструвати імперські амбіції. На це є дві основні причини, які тягнуться шлейфом багато років.
Що потрібно знати:
- Імперіалізм — це політика держави, коли вона прагне розширювати свою владу та територію за рахунок інших країн
- Ще багато років назвав керівництво СРСР зрозуміло, що світової комуністичної революції не буде
- СРСР після 1945 року остаточно повернувся до моделі імперії
Про це розповів Владлен Мараєв, історик, автор та ведучий каналу "Історія Без Міфів", в інтерв’ю на YouTube-каналі "Орестократія".
За його словами, це видно навіть у символічних подіях того часу. Наприклад, знаменитий тост Йосипа Сталіна за "великий російський народ" в 1945 після капітуляції Німеччини, вимовлений в Кремлі, відображає зміну стратегії.
Причиною повернення до імперіалізму, як вказує Мараєв, стало розуміння керівництвом СРСР, що світової комуністичної революції не буде, а отже, можливості захопити владу по всьому світу не буде. Тому була мета "захопити" скільки вийде.
На той час уже з’явилася ядерна зброя, і тоді вже було зрозуміло, що без ядерного конфлікту неможливо буде розширити зону впливу. Тому та зона Кремля, що склалася після 1945 року, там і будували цей неоімперський дискурс.
Таким чином, саме в той період СРСР остаточно повернувся до моделі імперії, спираючись на можливості утримання та розширення своєї влади.
Імперіалізм
У контексті цього матеріалу важливо уточнити, що являє собою поняття "імперіалізм" і як це відноситься до Росії в наш час.
Простими словами, це політика держави, коли вона хоче розширювати свою владу та територію за рахунок інших країн.
До основних рис імперіалізму імперіалізму можна віднести:
- Захоплення чужих територій – інколи силою, інколи через економічний тиск.
- Вплив на інші країни – щоб держави робили те, що вигідне "імперії".
- Бажання бути найсильнішим – економіка, армія, культура – все використовується, щоб показувати владу.
Яскравим прикладом є повномасштабне вторгнення Росії до України. Тобто РФ намагається одержати контроль над сусідньою державою, використовуючи силу і тиск. Крім того, у приклад можна поставити підтримку проросійських сил в інших країнах (наприклад, Абхазії, Південній Осетії), що дозволяє створювати "зони впливу" без офіційної анексії.
