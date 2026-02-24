Про неї було багато чуток: де зараз Надія Савченко і як виглядає

У публічному просторі колишня нардепка з'являється вкрай рідко

Надія Савченко — колишня військова льотчиця, учасниця бойових дій на сході України і народна депутатка України. Вона у 2014–2016 роках перебувала в російському ув’язненні, а після звільнення стала однією із найрезонансніших постатей української політики.

Що варто знати

Станом на лютий 2026 року Надія Савченко продовжує службу на східному напрямку, де командує стрілецькою ротою у складі 112-ї бригади ТрО

Попри тривалі періоди "інформаційної тиші", які Савченко пояснює небажанням наражати побратимів на небезпеку, вона залишається в строю та виконує бойові завдання.

Після важкого інциденту із засипанням у бліндажі військова пройшла реабілітацію і повернулася до виконання обов'язків, спростувавши всі російські вкиди про свою недієздатність

Військова кар’єра та полон

Савченко служила у Збройних силах України, була штурманом вертольота Мі-24. У 2014 році, під час боїв на Луганщині, вона потрапила в полон до проросійських бойовиків. Згодом її незаконно вивезли до Росії, де слідство звинуватило її у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом.

Надія Савченко. Фото: facebook.com/Savchenko.Nadii

У 2016 році російський суд засудив її до 22 років колонії. Савченко тримала голодування, а її ім’я стало символом кампанії #FreeSavchenko. У травні 2016 року її повернули в Україну в межах обміну — на двох російських військових, затриманих на Донбасі.

Надія Савченко. Фото: Getty Images

Савченко у політиці

Під час ув’язнення Савченко була обрана народною депутаткою від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" та делегована до ПАРЄ. Після повернення в Україну вона швидко стала однією з найвпізнаваніших політикинь країни.

Надія Савченко у сесійній залі парламенту. Фото: ТСН

Однак уже за рік її виключили з фракції. Згодом Савченко створила власний проєкт "РУНА". Це громадська платформа, яка була презентована як "неполітичний проєкт".

У 2018 році Генеральна прокуратура звинуватила її у підготовці теракту та спробі державного перевороту. Слідство стверджувало, що Савченко та Володимир Рубан планували обстріляти урядовий квартал Києва, зокрема Верховну Раду, та знищити вище керівництво держави. Політикиню було затримано, вона провела кілька місяців під вартою. У 2019 році її звільнили після завершення строків запобіжного заходу.

Надія Савченко. Фото: facebook.com/Savchenko.Nadii

Де зараз Надія Савченко

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Савченко заявила, що знову перебуває у лавах Збройних сил України. Спочатку вона доєдналася до ТрО, а згодом стала командиром роти у складі 112-ї окремої бригади. У 2024 році отримала поранення — її засипало у бліндажі від вибуху мінометної міни.

Надія Савченко у 2022 році. Фото: instagram.com/freesavchenko

У травні 2025 року з'явилася інформація про те, що Надія Савченко загинула від авіаудару РФ — її розповсюдив російський "військкор" Володимир Романов. Сама ексдепутатка спростувала цю інформацію, опублікувавши відео на своїй сторінці в соцмережах.

Згодом, у липні 2025 року, росЗМІ поширили інформацію про те, що Надія Савченко у полоні. Однак вона знову спростувала ці фейки, записавши відео у фейсбук. Вона закликала не вірити російським вкидам та московській брехні, а у Збройні сили та Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Олександр Турчинов. "Кривавий пастор" приміряв форму ЗСУ.