Змінив образ та розважався на "російській вечірці"? Куди втік від війни Влад Яма і як він змінився

Залишається незрозумілим, як Яма виїхав за кордон

Відомий танцюрист та суддя телевізійних проєктів Влад Яма був улюбленцем публіки, але на початку повномасштабної війни втік з України та став фігурантом багатьох скандалів. Разом із сім’єю шоумен проживає у США та ділиться кадрами безтурботного життя.

Що відомо:

Влад Яма отримав широку популярність завдяки участі у проєкті "Танці з зірками" і незабаром став суддею телевізійних шоу

Танцюрист на початку повномасштабної війни разом із сім’єю залишив Україну і зараз живе в Маямі

Його часто критикують за поведінку в США, зокрема через участь у "російській вечірці"

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Влад Яма і чим займається. Ми дізналися, що танцюрист говорить про свій виїзд з України.

Влад Яма — що про нього відомо

Відомий хореограф Влад Яма народився 1982 року в Запоріжжі у сім’ї педагогів. З ранніх років він цікавився танцями, що згодом визначило його професійний шлях. Здобувши освіту в галузі фізичного виховання, Влад почав викладати хореографію в підлітковому віці, працюючи з різними віковими групами.

Влад Яма у молодості

Пізніше Яма переїхав до Києва, де продовжив удосконалювати майстерність, беручи участь у танцювальних колективах та виступаючи на різних сценах. Широку популярність отримав завдяки участі в телевізійному проєкті "Танці із зірками", виступаючи у парі зі співачкою Наталією Могилевською.

Влад Яма та Наталія Могилевська у "Танцях із зірками", Фото: vladyama_official

Згодом Влад увійшов до журі таких популярних шоу, як "Танцюють всі", "Україна має талант" та "Ліга сміху", де проявляв себе як досвідчений експерт та наставник.

Влад Яма був суддею "Танців із зірками" та "Ліги сміху", Фото: vladyama_official

Де зараз Влад Яма і чим займається

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України Влад Яма деякий час не з’являвся у публічному просторі. Пізніше стало відомо, що спочатку він залишався в Україні та допомагав батькам евакуюватися із Запоріжжя, а потім із дружиною та сином виїхав до Європи, а звідти — до США. Питання про те, як саме Яма перетнув кордон в умовах воєнного стану, досі залишається відкритим. Сам танцюрист стверджує, що залишив країну законно.

Влад Яма з батьками, Фото: vladyama_official

Згодом Влад повідомив на своїй сторінці в Instagram, що влаштувався в Маямі, де продовжує займатися хореографією. Він викладає у танцювальних студіях та дає приватні уроки. Також Яма працював діджеєм на вечірках.

Влад Яма працював діджеєм у США, Фото: vladyama_official

Хореограф наголошує, що не забуває про Україну, дякує військовим за захист та бере участь у заходах та акціях зі збору коштів для підтримки ЗСУ. Але попри проукраїнську позицію, повертатися на батьківщину родина поки що не планує, що викликає невдоволення у багатьох прихильників.

Яма брав участь в акціях зі збору коштів для допомоги ЗСУ, Фото: vladyama_official

Зокрема, хвиля критики обрушилася на нього після участі у "російській вечірці" 2024 року в Чикаго, де він працював діджеєм. За повідомленнями телеграм-каналів, сторіси з вечірки були в Instagram самого Влада, проте потім вони зникли.

Тепер, друзі, російська вечірка. Дивіться, як це відбувається в Америці — каже на одному з роликів жінка.

У відповідь на звинувачення Яма опублікував кілька "історій" в Instagram і в одній із них заявив, що журналісти "перекрутили" інформацію:

Ну, загалом усе досить просто. Хтось десь сказав. Решта журналістів, ну чи "журналісти", тупо підхопили, бо прізвище клікабельне (сусідка точно знає). Тому до тих, хто вірить Шарію та всяким батальйонам, у мене немає запитань. Іншим людям адекватним, охоче відповім, що було насправді Влад Яма

Влад Яма, Фото: vladyama_official

Крім того, Яма трохи змінив імідж. Влітку на фестивалі Burning Man він з’явився із вусами, але без борідки. У грудні 2025 року до танцюриста приїхали батьки із Запоріжжя, і з кадрів видно, що він продовжує залишатися у такому образі.

Влад Яма з дружиною у США, Фото: vladyama_official

Разом із дружиною він подорожує США і ділиться кадрами безтурботного життя. Пара виховує сина Леона, якому нещодавно виповнилося 10 років.

Влад Яма з дружиною та сином, Фото: vladyama_official

