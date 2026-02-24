Змінив образ та розважався на "російській вечірці"? Куди втік від війни Влад Яма і як він змінився
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Залишається незрозумілим, як Яма виїхав за кордон
Відомий танцюрист та суддя телевізійних проєктів Влад Яма був улюбленцем публіки, але на початку повномасштабної війни втік з України та став фігурантом багатьох скандалів. Разом із сім’єю шоумен проживає у США та ділиться кадрами безтурботного життя.
Що відомо:
- Влад Яма отримав широку популярність завдяки участі у проєкті "Танці з зірками" і незабаром став суддею телевізійних шоу
- Танцюрист на початку повномасштабної війни разом із сім’єю залишив Україну і зараз живе в Маямі
- Його часто критикують за поведінку в США, зокрема через участь у "російській вечірці"
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Влад Яма і чим займається. Ми дізналися, що танцюрист говорить про свій виїзд з України.
Влад Яма — що про нього відомо
Відомий хореограф Влад Яма народився 1982 року в Запоріжжі у сім’ї педагогів. З ранніх років він цікавився танцями, що згодом визначило його професійний шлях. Здобувши освіту в галузі фізичного виховання, Влад почав викладати хореографію в підлітковому віці, працюючи з різними віковими групами.
Пізніше Яма переїхав до Києва, де продовжив удосконалювати майстерність, беручи участь у танцювальних колективах та виступаючи на різних сценах. Широку популярність отримав завдяки участі в телевізійному проєкті "Танці із зірками", виступаючи у парі зі співачкою Наталією Могилевською.
Згодом Влад увійшов до журі таких популярних шоу, як "Танцюють всі", "Україна має талант" та "Ліга сміху", де проявляв себе як досвідчений експерт та наставник.
Де зараз Влад Яма і чим займається
На початку повномасштабного вторгнення Росії до України Влад Яма деякий час не з’являвся у публічному просторі. Пізніше стало відомо, що спочатку він залишався в Україні та допомагав батькам евакуюватися із Запоріжжя, а потім із дружиною та сином виїхав до Європи, а звідти — до США. Питання про те, як саме Яма перетнув кордон в умовах воєнного стану, досі залишається відкритим. Сам танцюрист стверджує, що залишив країну законно.
Згодом Влад повідомив на своїй сторінці в Instagram, що влаштувався в Маямі, де продовжує займатися хореографією. Він викладає у танцювальних студіях та дає приватні уроки. Також Яма працював діджеєм на вечірках.
Хореограф наголошує, що не забуває про Україну, дякує військовим за захист та бере участь у заходах та акціях зі збору коштів для підтримки ЗСУ. Але попри проукраїнську позицію, повертатися на батьківщину родина поки що не планує, що викликає невдоволення у багатьох прихильників.
Зокрема, хвиля критики обрушилася на нього після участі у "російській вечірці" 2024 року в Чикаго, де він працював діджеєм. За повідомленнями телеграм-каналів, сторіси з вечірки були в Instagram самого Влада, проте потім вони зникли.
Тепер, друзі, російська вечірка. Дивіться, як це відбувається в Америці
У відповідь на звинувачення Яма опублікував кілька "історій" в Instagram і в одній із них заявив, що журналісти "перекрутили" інформацію:
Ну, загалом усе досить просто. Хтось десь сказав. Решта журналістів, ну чи "журналісти", тупо підхопили, бо прізвище клікабельне (сусідка точно знає). Тому до тих, хто вірить Шарію та всяким батальйонам, у мене немає запитань. Іншим людям адекватним, охоче відповім, що було насправді
Крім того, Яма трохи змінив імідж. Влітку на фестивалі Burning Man він з’явився із вусами, але без борідки. У грудні 2025 року до танцюриста приїхали батьки із Запоріжжя, і з кадрів видно, що він продовжує залишатися у такому образі.
Разом із дружиною він подорожує США і ділиться кадрами безтурботного життя. Пара виховує сина Леона, якому нещодавно виповнилося 10 років.
"Телеграф" писав раніше, що у мережі висміяли нову пісню Потапа. Наразі він активно будує кар’єру за кордоном — то в Іспанії, то в США.