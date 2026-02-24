Рус

Змінив образ та розважався на "російській вечірці"? Куди втік від війни Влад Яма і як він змінився

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Влад Яма Новина оновлена 24 лютого 2026, 17:17
Влад Яма. Фото Колаж "Телеграфу"

Залишається незрозумілим, як Яма виїхав за кордон

Відомий танцюрист та суддя телевізійних проєктів Влад Яма був улюбленцем публіки, але на початку повномасштабної війни втік з України та став фігурантом багатьох скандалів. Разом із сім’єю шоумен проживає у США та ділиться кадрами безтурботного життя.

Що відомо:

  • Влад Яма отримав широку популярність завдяки участі у проєкті "Танці з зірками" і незабаром став суддею телевізійних шоу
  • Танцюрист на початку повномасштабної війни разом із сім’єю залишив Україну і зараз живе в Маямі
  • Його часто критикують за поведінку в США, зокрема через участь у "російській вечірці"

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Влад Яма і чим займається. Ми дізналися, що танцюрист говорить про свій виїзд з України.

Влад Яма — що про нього відомо

Відомий хореограф Влад Яма народився 1982 року в Запоріжжі у сім’ї педагогів. З ранніх років він цікавився танцями, що згодом визначило його професійний шлях. Здобувши освіту в галузі фізичного виховання, Влад почав викладати хореографію в підлітковому віці, працюючи з різними віковими групами.

Влад Яма у молодості
Влад Яма у молодості

Пізніше Яма переїхав до Києва, де продовжив удосконалювати майстерність, беручи участь у танцювальних колективах та виступаючи на різних сценах. Широку популярність отримав завдяки участі в телевізійному проєкті "Танці із зірками", виступаючи у парі зі співачкою Наталією Могилевською.

Влад Яма та Наталія Могилевська
Влад Яма та Наталія Могилевська у "Танцях із зірками", Фото: vladyama_official

Згодом Влад увійшов до журі таких популярних шоу, як "Танцюють всі", "Україна має талант" та "Ліга сміху", де проявляв себе як досвідчений експерт та наставник.

Влад Яма, кар’єра в Україні, фото
Влад Яма був суддею "Танців із зірками" та "Ліги сміху", Фото: vladyama_official

Де зараз Влад Яма і чим займається

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України Влад Яма деякий час не з’являвся у публічному просторі. Пізніше стало відомо, що спочатку він залишався в Україні та допомагав батькам евакуюватися із Запоріжжя, а потім із дружиною та сином виїхав до Європи, а звідти — до США. Питання про те, як саме Яма перетнув кордон в умовах воєнного стану, досі залишається відкритим. Сам танцюрист стверджує, що залишив країну законно.

Влад Яма з батьками
Влад Яма з батьками, Фото: vladyama_official

Згодом Влад повідомив на своїй сторінці в Instagram, що влаштувався в Маямі, де продовжує займатися хореографією. Він викладає у танцювальних студіях та дає приватні уроки. Також Яма працював діджеєм на вечірках.

Влад Яма, де зараз і чим займається
Влад Яма працював діджеєм у США, Фото: vladyama_official

Хореограф наголошує, що не забуває про Україну, дякує військовим за захист та бере участь у заходах та акціях зі збору коштів для підтримки ЗСУ. Але попри проукраїнську позицію, повертатися на батьківщину родина поки що не планує, що викликає невдоволення у багатьох прихильників.

Влад Яма у США
Яма брав участь в акціях зі збору коштів для допомоги ЗСУ, Фото: vladyama_official

Зокрема, хвиля критики обрушилася на нього після участі у "російській вечірці" 2024 року в Чикаго, де він працював діджеєм. За повідомленнями телеграм-каналів, сторіси з вечірки були в Instagram самого Влада, проте потім вони зникли.

Тепер, друзі, російська вечірка. Дивіться, як це відбувається в Америці

— каже на одному з роликів жінка.

У відповідь на звинувачення Яма опублікував кілька "історій" в Instagram і в одній із них заявив, що журналісти "перекрутили" інформацію:

Ну, загалом усе досить просто. Хтось десь сказав. Решта журналістів, ну чи "журналісти", тупо підхопили, бо прізвище клікабельне (сусідка точно знає). Тому до тих, хто вірить Шарію та всяким батальйонам, у мене немає запитань. Іншим людям адекватним, охоче відповім, що було насправді

Влад Яма

Влад Яма, де зараз, фото
Влад Яма, Фото: vladyama_official

Крім того, Яма трохи змінив імідж. Влітку на фестивалі Burning Man він з’явився із вусами, але без борідки. У грудні 2025 року до танцюриста приїхали батьки із Запоріжжя, і з кадрів видно, що він продовжує залишатися у такому образі.

Влад Яма з дружиною у США,
Влад Яма з дружиною у США, Фото: vladyama_official

Разом із дружиною він подорожує США і ділиться кадрами безтурботного життя. Пара виховує сина Леона, якому нещодавно виповнилося 10 років.

Як виглядає дружина та син Влада Ями
Влад Яма з дружиною та сином, Фото: vladyama_official

"Телеграф" писав раніше, що у мережі висміяли нову пісню Потапа. Наразі він активно будує кар’єру за кордоном — то в Іспанії, то в США.

Теги:
#Україна #США #Війна #Влад Яма #Танцюрист