Дітей в інтернеті чекає пастка від росіян: Нєбитов розповів, як РФ вербує українців

Пріоритет для поліції – рання діагностика загроз, профілактика та загальна відповідальність

Українських дітей все частіше намагаються втягнути у диверсії, теракти, небезпечні для життя "челенжі", сексуальну експлуатацію та інші злочини через месенджери, соціальні мережі та ігрові платформи. Нерідко вербування проходить у такому форматі, де дитина почувається в безпеці і не очікує на пряму загрозу.

Що потрібно знати:

Зловмисники встановлюють довіру, обіцяють гроші чи "важливу місію", а потім застосовують шантаж та маніпуляції

У 2025 році зареєстровано 73 диверсійні злочини, скоєних 70 неповнолітніми

Для протидії загрозам поліція проводить масштабні профілактичні кампанії

Про це йдеться у колонці заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова на сайті "Апостроф". Він зазначив, що зловмисники нерідко діють під виглядом друзів із гри або учасників команди.

Саме гра стає першим каналом контакту між дитиною та зловмисником, який діє під виглядом друга по грі, напарника чи члена команди. А потім "бро" виявляється російським куратором і через маніпуляції, залякування, підкуп чи психологічний тиск змушує збирати й встановлювати бомбу. У кращому випадку на дитину чекає кримінальна відповідальність, у гіршому – летальні наслідки. Це ще один вимір війни з РФ і кримінальним світом. І ці загрози часто залишаються непомітними для дорослих. пояснив Нєбитов.

Тому у пріоритеті для поліції — рання діагностика погроз, профілактика та загальна відповідальність. Нєбитов розповів, що є перші результати: у рамках інформаційної кампанії до поліції звернулося майже вдвічі більше неповнолітніх, аніж погодилися виконати завдання кураторів.

Діти та гаджети

Повномасштабне вторгнення Росії безпосередньо вплинуло на соціально-психологічний стан та безпеку дітей. Через ворожу агресію чимало дітей виховується в неповних сім’ях або взагалі втратило батьківську хату.

У мережі багато дітей, зазвичай, намагаються знайти підтримку, визнання, увагу, почуття власності. І саме цим користуються зловмисники.

Якщо ми не будемо виховувати наших дітей, то це може робити куратор з РФ. На жаль, значна частина дітей замовчує проблеми, з якими стикається онлайн — через страх, сором, нерозуміння або недовіру до дорослих. Саме тому для батьків принципово важливо вміти бачити перші сигнали небезпеки: зміну поведінки, приховування гаджетів, нічну активність, різкі емоційні реакції, небажання говорити про онлайн-знайомства. розповів Нєбитов.

Вербування для диверсій та підпалів

Спецслужби російської федерації та пов’язані з ними структури займаються вербуванням українських дітей в інтернеті.

Неповнолітніх використовують для різних завдань: від адміністрування анонімних каналів та участі в інформаційних провокаціях – до передачі даних про розташування Сил безпеки та оборони, роботи ППО, а також здійснення диверсійних дій, протидію ЗСУ (підпали автомобілів військовослужбовців, будівель державних органів, об’єктів інфраструктури тощо).

Спочатку встановлюються довірчі відносини з дитиною, потім ідуть обіцянки легкого заробітку, виконання "важливої місії". Далі тиск, шантаж, обман. Часто дитину поступово залучають до виконання дрібних завдань та, нарешті, залучають до конкретних протиправних дій.

При цьому дітям навмисно створюють ілюзію безкарності та переконують, що відповідальність за наслідки вони не нестимуть. Однак для дитини такі дії мають не лише правові, а й серйозні психологічні та соціальні наслідки, які можуть впливати на все життя йдеться у повідомленні.

Статистика злочинів

У 2025 році поліція зареєструвала 73 кримінальні правопорушення диверсійного характеру, скоєних 70 неповнолітніми. Роком раніше таких злочинів було 114, їх скоїли 95 підлітків.

Загалом упродовж 2024–2025 років зафіксовано 187 кримінальних правопорушень підривної діяльності, скоєних 165 неповнолітніми.

Небытов навів і трагічні приклади: 2025 року двоє підлітків намагалися закласти вибухівку в Івано-Франківську, проте пристрій здетонував передчасно — один із них загинув. В іншому випадку 16-річний підліток дистанційно привів у дію вибуховий пристрій у Дніпрі, що призвело до загибелі людини та поранення поліцейського.

Сексуальна експлуатація

Окремою загрозою залишається сексуальна експлуатація дітей в Інтернеті. 2025 року в Україні зафіксовано близько 700 злочинів проти статевої свободи неповнолітніх, скоєних з використанням цифрових технологій, месенджерів та онлайн-платформ.

Зловмисники часто отримують інтимні зображення дітей шляхом обману чи зловживання довірою, після чого використовують їх для шантажу та примусу до протиправних дій.

Враховуючи, що адміни каналів з порнографічним контентом за участі дітей часто фізично перебувають закордоном, Нацполіція налагодила співпрацю з іноземними колегами. Так, спільно з правоохоронцями Польщі, Великої Британії та Європолом затримано 57-річного іноземця, який сексуально експлуатував українських 10-річних дівчат в інтернеті. сказав Нєбитов.

Окремо слід зазначити ризики онлайн-знайомств. Є нерідкі факти, коли спілкування в Telegram-ботах для знайомств завершувалося:

примусом дитини до статевих зносин;

вчиненням сексуального насильства без згоди з використанням фізичного чи психологічного насильства.

Зловмисники користуються віковою та психологічною вразливістю дітей, створюючи ілюзію безпечного спілкування, романтичних чи дружніх стосунків, які згодом переростають у контроль, тиск та насильство.

За словами Нєбитова, ці злочини мають особливо тяжкі наслідки як у правовому, так і в психологічному вимірі, адже травматичний досвід, здобутий у дитячому віці, впливає на все життя потерпілих.

Напередодні новорічних свят правоохоронці провели загальнодержавні заходи щодо протидії сексуальній експлуатації дітей в Інтернеті. У регіонах викрито 10 осіб, причетних до цих злочинів. У ході слідчих дій вилучено цифрові докази створення незаконного контенту за участю дітей. В даний час проводяться відповідні експертизи

Захист дітей та "сторожові" мережі

Національна поліція посилила профілактичну роботу: протягом 2025 року було проведено близько 200 тисяч освітніх заходів для школярів, педагогів та батьків з питань інтернет-безпеки. Також реалізовано всеукраїнські SMS-кампанії, спрямовані на запобігання онлайн-експлуатації дітей.

У рамках євроінтеграції у структурі Департаменту міграційної поліції створено сектор боротьби з сексуальною експлуатацією дітей в інтернеті. Аналогічні сектори створено у територіальних підрозділах МІПОЛу.

Крім того, створено проект "WebTrap" та комунікаційна платформа "Вартові мережі", через яку діти можуть анонімно повідомляти про спроби вербування, погрози або небезпечний контент і отримувати психологічну допомогу. Це додатковий канал раннього виявлення ризиків, який дозволяє своєчасно реагувати, запобігати тяжким наслідкам та підвищувати рівень довіри дітей до правоохоронних органів. Проект також допомагає глибше вивчати механізми скоєння злочинів у кіберпросторі.

Також правоохоронці постійно моніторять соцмережі/чати/стрімінгові платформи та блокують небезпечний контент.

Двічі на рік проводяться комплексні профілактичні заходи під умовною назвою "Павутина", для виявлення та припинення діяльності організованих груп та окремих осіб, що спеціалізуються на:

сексуальну експлуатацію дітей в інтернеті;

виготовлення порнографічних матеріалів за участю дітей;

поширення дитячої порнографії з використанням мережі Інтернет, зокрема через анонімний сегмент DarkNet.

Поліцейські налагодили взаємодію із незалежною благодійною організацією, яка здійснює експертну оцінку зображень та відеоматеріалів сексуального насильства щодо дітей, що дозволяє оперативно реагувати на поширення такого контенту.

У 2025 році до поліції звернулося 120 дітей, яких агітували до здійснення диверсій та підпалів, але вони не пішли на співпрацю з ворогом.

Водночас правоохоронці ініціювали низку важливих змін до законодавства, зокрема щодо визначення сексуальної експлуатації дитини з метою отримання прибутку як торгівлі людьми.

Системна робота над проблемою дає свої результати, але з огляду на масштаби загроз необхідно подальше посилення міжвідомчої взаємодії, постійні оновлення інструментів протидії таким злочинам та забезпечення невідворотності покарання для захисту кожної дитини.

Небытов підкреслив, що створення безпечного цифрового простору для дітей сьогодні є невід’ємною складовою захисту національних інтересів і майбутнього України.

