Після двох діб пошуків: стали відомі подробиці, як поліція знайшла 13-річну школярку у Чернівцях

Вадим Михальченко
Поліцейським вдалось відшукати зниклу дитину Новина оновлена 12 лютого 2026, 16:49
Поліцейським вдалось відшукати зниклу дитину. Фото Колаж "Телеграфу"

Дівчину розшукали через 40 годин в одному з сіл

У Чернівцях розшукали 13-річну Юлію Волощук, яка зникла 10 лютого. Життю та здоров’ю дівчинки нічого не загрожує..

Викрадача дитини заарештовано, з ним працюють слідчі. Про це повідомили у Національній поліції.

Що потрібно знати:

  • Дівчинка зникла 10 лютого
  • До розшуків були залучені всі наявні ресурси
  • Дитину знайшли в одному з сіл поблизу міста

Обставини події

10 лютого 13-річна Юлія Волощук не повернулася додому з навчання. Востаннє її бачили на вулиці Краматорській у Чернівцях.

"Завдяки злагодженим діям правоохоронців та громадськості пошуки малолітньої завершилися успішно. Життю та здоров’ю дівчинки, яка 10 лютого не повернулася додому після навчального закладу, наразі нічого не загрожує", — йдеться в повідомленні.

Поліція розшукала Юлію Волощук
Деталі про пошукову операцію

Як повідомили "Телеграфу" джерела в МВС, поліцейські з'ясували, що дівчину викрав незнайомець просто з вулиці в Чернівцях. До пошуку 13-річної дівчинки долучились правоохоронці, волонтери та ветерани, які спільно перевіряли можливі маршрути пересування дівчинки, обстежували парки, закинуті будівлі. Був проведений ретельний аналіз записів з камер спостереження, опитані свідки. Крок за кроком оперативники йшли слідами дівчинки.

До розшуків були залучені поліцейські кінологи
Дитину знайшли в одному з сіл. Викрадача затримано. У його машині, на якій він вивіз дитину, знайшли кайданки. Зараз з ним працюють слідчі. За попередньою інформацією, у 37-річного зловмисника четверо дітей, є донька не набагато старше потерпілої. Він не раз притягався до адмінвідповідальності за незаконний перетин кордону, кермування у нетверезому стані, тощо.

Правоохоронці обшукували кожне місце, де могла знаходитись дівчина
Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за словами заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова, на українських дітей чекає пастка в інтернеті від росіян. Він наголошує, що зловмисники нерідко діють під виглядом друзів із гри або учасників команди.

