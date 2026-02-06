Очі видали: Путін зганьбився на переговорах із Сі Цзіньпіном (відео)

Одна деталь на відео одразу привертає увагу

Російський глава Володимир Путін провів переговори з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, але не обійшлося без курйозу. Розмова проводилася у форматі відеоконференції та дивлячись на Путіна можна помітити кумедну деталь.

Що потрібно знати:

Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна відбулися 4 лютого

У відео одразу кидається в очі "читання з підказки" Путіна

Російський лідер не зміг подужати вивчити кілька пропозицій для розмови з главою КНР

Відповідне відео опубліковано на сайті Кремля. "Телеграф" звернув увагу, що глава РФ не спромігся підготуватися до розмови з китайським лідером і просто прочитав текст із суфлера.

Це видно по його очах, що бігають, що читає текст на екрані за кадром.

При цьому час від часу Путін злегка нахиляє голову, щоб "підглянути" текст з підказки, ніби перевіряючи, чи не пропустив він рядок. Цей курйоз створює враження, що суфлер став повноцінним учасником переговорів, а не просто технічною підказкою.

Коротко про сутність звернення Путіна до Сі Цзіньпіна:

Путін привітав Сі Цзіньпіна та весь китайський народ із Новим 2026 роком та Святом Весни (Лічунь).

Відзначив "весну" російсько-китайських відносин, наголосивши на їхньому стратегічному та партнерському значенні.

Похвалив успішну співпрацю у 2025 році: економіка, енергетика, сільське господарство, космос, освіта та культура.

Наголосив на ролі двосторонньої взаємодії у стабілізації світової обстановки та готовності координувати дії на міжнародних майданчиках (ООН, БРІКС, ШОС, АТЕС).

Заявив про підтримку суверенітету та розвитку двох країн, а також важливість зміцнення гуманітарних та освітніх обмінів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці наклепали мемов про "атаку" на резиденцію Путіна.