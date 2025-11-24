Не війна, а … Лукашенко абсурдно висловився про збройну агресію Росії проти України (відео)

Не промовчав й про близькі відносини з Москвою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав війну України та Росії "тягомотиной". А також запевнив, що РФ — не окрема держава для Мінська, а "рідний край".

Що треба знати:

Лукашенко заявив, що поїздки в Росію — це не поїздки за кордон

Висловив очікування про якомога скоріше закінчення війни в Україні

Розповів про допомогу Росії

Як зазначив Лукашенко на зустрічі з губернатором Ярославської області та послом РФ у Білорусі, війна в Україні має закінчитись якомога швидше. Щоправда, термін війна він не використав, а сказав "тягомотина".

"Скоріше б ця тягомотіна в Україні закінчилась і ми з Росією зайнялись своїми внутрішніми проблемами", — сказав Лукашенко.

Він також наголошував, що Мінськ допомагає Москві у "конфлікті" з Києвом та продовжує міцну співпрацю. Ба більше, лідер наголосив, що Росія та Білорусь — це рідні співдружні країни. Тому будь-які поїздки білоруських посадовців до Москви — це не відрядження за кордон, а просто поїздка "як до себе додому".

"Що ви таке кажете. Ярославська область Росії ніякий не за кордон для нас. Ми тут у Мінську так і кажемо: поїздки за кордон — це поїздки за кордон, а поїздки в Росію — це не за кордон", — наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, що 23 листопада в Женеві відбулась зустріч української, американської делегацій та європейських представників щодо "мирного плану" США. На тлі цього в Кремлі вже висловили свої побоювання, а президент США Дональд Трамп заінтригував мережу новим постом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховує "мирний план" США та наскільки він невигідний для України.