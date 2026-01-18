Рішення проблеми СЗЧ, $15 млрд збитків та 11 нових дивізій РФ. Головне зі свіжого інтерв'ю Сирського

Головком прокоментував зміни у війні, що стались у 2025 році

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підбив підсумки 2025 року. За його словами, попри те, що Сили оборони зірвали всі плани иросіян, ворог не збирається зупинятись.

Завдання ворога на 2026 рік залишається незмінним. Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю LB.ua.

В 2026-му росіяни планують створити 11 нових дивізій

"Дійсно, людський потенціал країни-агресора набагато більший. Ми знаємо, що понад 20 млн у них – мобілізаційний потенціал, 4,5 млн – підготовлений ресурс, який ворог безпосередньо може залучити для поповнення своїх частин. А це звичайно дає йому перевагу в комплектуванні. Разом з тим, попри те, що ворог виконав свої мобілізаційні плани більше ніж 100 %, залучивши для комплектування військ різного роду 406 000 особового складу, нам вдалося майже пів року тримати чисельність ворога на рівні 711 тисяч особового складу (це наступальне угруповання). Він не зміг його збільшити, незважаючи на виконання всіх цих планів, тому що рівень втрат ворога був набагато більшим – приблизно 419 тисяч особового складу. Цього року вони планують сформувати не менш ніж 11 дивізій. І продовжувати ті плани й завдання, які не були виконані минулого року. Призвати планують 409 000 особового складу", — зазначив Сирський.

Що змінив перехід на корпусну систему в ЗСУ

"Корпусна реформа проводилась в ході активних бойових дій. Це був важкий шлях, тому що тільки для формування корпусів, корпусного комплекту було переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців з різних посад, проведені заходи бойової, оперативної підготовки, сформовані управління армійських корпусів, частини корпусного комплекту. Все це пройшло підготовку. Управління корпусів прийняло свої смуги і визначені комплекти військ. Корпусна реформа дозволила розвантажити та впорядкувати систему управління. Тобто командири корпусів мають визначену кількість бригад, які їм підпорядковані, більший контроль за наявністю військовослужбовців на передньому краї, за їх забезпеченням, застосуванням. Це дало нам великий комплекс переваг саме в плані ефективності застосування і забезпечення. Але у 25-му році був перший етап корпусної реформи. І наразі ми не воюємо корпусами. Незважаючи на активні бойові дії, ми перейшли до другого етапу. Він полягає в тому, що ми почали переміщувати бригади до своїх управлінь. Там, де це можливо. І плануємо це завершити протягом року", — розказав Сирський.

Які технології стали проривними у 2025 році

"Це війна технологій та економік, постійне змагання, хто кого переважить. Зокрема з технологій удосконалення дронів, збільшення їх кількості, якості, покращення характеристик. Це накладає відбиток на всі сфери війни. Зокрема і на порядок застосування військ. Тому що змінюються нормативи: наприклад, фронт зменшився, глибина бойових порядків збільшилась, сам формат і побудова бойових порядків також змінилася. Зараз немає в класичному розумінні ротних опорних пунктів, взводних опорних пунктів. Є позиції, які об'єднані в опорні пункти як ешелони і в глиб, і по фронту, вони мають обмежену кількість особового складу – спроможності дронів до ураження людей накладають свої особливості. І друге – штучний інтелект. Він набирає обертів і фактично застосовується у всіх напрямках. В першу чергу у використанні зброї. Ми ж бачимо дрони з елементами штучного інтелекту, які мають спроможність захоплювати цілі, супроводжувати і автоматично їх знищувати. Це нівелює роль безпосередньо людини і дозволяє зменшити людський фактор при ураженні, наприклад, цілі. Це і автоматична зброя – автоматична артилерія, яка використовуються і на землі, і в цілях протиповітряної оборони, яка також має збільшену ефективність", — сказав Сирський.

Олександр Сирський. Фото Головне управління комунікацій ЗСУ

Чи працює в ЗСУ система аналізу бойового досвіду

"Звичайно, ми проводимо аналіз, це закріплено у всіх керівних документах. Це обов'язковий елемент кожної операції, кожного дня бойових дій, ми проводимо after-action review, розбір бойових дій. І на підставі цього аналізу, власне, визначаємо та формулюємо завдання для військ. Це стандартна процедура. Все залежить від командира, його досвіду і розуміння, що це треба робити. Не формально, щоб просто позначити як елемент. Бо все планування наших дій відбувається на підставі аналізу дій ворога, його можливостей, його намірів і наших можливостей, спроможностей", — зазначив головнокомандувач.

На яку суму ЗСУ завдали росіянам втрат у 2025 році

"Deep strike – наша сильна сторона. Це визнають і ворог, і наші партнери, і союзники. Тому що ми відносно малими і дешевими засобами завдаємо збитків. Наприклад, за 25 рік ми вразили 719 цілей противника і завдали йому втрат на понад 15 млрд доларів. Ми суттєво знизили видобуток нафти. А ми знаємо, що нафта – це основний експортний потенціал Росії і, в принципі, основне джерело формування її військового бюджету. Дохід від видобування нафти, наскільки я пам’ятаю, склав 130 млрд доларів, а військовий бюджет РФ у 2025-му – 175 млрд доларів. Власне, ми зменшуємо джерело знаходження коштів для фінансування війни. Тому deep strike відіграє вирішальну роль", — розповів Сирський.

Наскільки велика проблема СЗЧ

"В ході вивчення цієї проблеми ми пішли на різні форми, методи для повернення людей з СЗЧ. Ви знаєте, що є процедури повернення, тобто військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, може самостійно повернутися до військової частини або перейти до іншої військової частини. В нас створені батальйони резерву, куди цих військовослужбовців доставляють чи вони самі приходять. Тобто вони можуть повернутися і продовжити виконувати свій військовий обов'язок. Зрозуміло, що по тих, хто ухиляється і не хоче воювати, здійснюється розшук, порушується відповідно кримінальна справа. Але і на цьому етапі військовослужбовець може повернутися, якщо у нього є бажання. Ну і покращення умов проходження підготовки в навчальних центрах, створення належних умов, забезпечення логістики, якісного харчування, безпечного проживання – це інший шлях. І ще раз – справедлива мобілізація і людське ставлення на всіх етапах до наших військовослужбовців з боку всіх командирів: починаючи від сержанта, інструктора до начальника частини", — розповів Сирський.

Мінімізація втрат особового складу ЗСУ

"Ситуація з особовим складом дійсно покращується. Ми знаємо, скільки людей знаходяться на передньому краю. І цей облік ведеться від нижнього рівня – від роти і завершуючи Генеральним штабом. Ми відкриємо будь-яку електронну карту і побачимо, скільки людей на тій або інший позиції. Звичайно, є і випадки, коли це не відповідає дійсності, і це або свідоме введення в оману, або неволодіння обстановкою. Але таких випадків значно зменшились, хоча вони існують. До речі, у 25 році на 13 % зменшилась кількість наших втрат. У той час як рівень втрат противника значно збільшився. Хочу зазначити, що за два роки – 24-й та 25-й – втрати противника склали понад 850 тисяч особового складу. Мається на увазі всіх втрат – і вбитих, і поранених. Це свідчить про ефективність бойових дій", — розповів Сирський.

Олександр Сирський

Плани росіян на 2026 рік

"Ворог планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до 1000 дронів на день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися. Наша задача, як військових, як Збройних сил – продовжувати ефективну боротьбу, ведення бойових дій, щоб максимально зменшити бойовий потенціал ворога – людський, потенціал в озброєнні, у виробництві озброєння і продукції подвійного використання. Зрозуміло, що ворог буде намагатися захопити адміністративні кордони Донецької і Луганської областей для них важливі. Ви ж бачите, що останнім часом заяви звучать таким чином, що треба просуватися вглиб, не зважаючи на кордони. Кордони – це маркер. Ми розуміємо глобальні плани – це знищення нашої держави. І ми зробимо все, щоб у 2026 вони не реалізувались", — наголосив Сирський.

Допомога РФ від її партнерів

"Ми бачили цифру у $3 млрд, на яку Іран поставив Росії ракет. І це тільки ракет. Звичайно, цифри закриті, але все, що стосується електроніки, йде туди з Китаю. Технології — китайські. Постачання боєприпасів, ракет – Північна Корея. Ну і, звичайно, Іран. Тому можливості економіки Росії залишаються високими. Ми бачимо, що темпи, виробництва боєприпасів, на жаль, не знижуються, тільки збільшуються. Це треба обов’язково враховувати і робити відповідні дії", — зазначив Сирський.

Які плани на 2026 рік у ЗСУ

"Ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоби утримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог вимушений залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії. Ну, і, звичайно, будемо продовжувати практику асиметричних дій, вона чудово себе зарекомендувала. Продовжувати дії Сил спеціальних операцій. Вони теж набули достатньо високого розвитку і якості", — сказав головнокомандувач.

Чи можливий стратегічний перелом у війні на нашу користь у 2026 році

"За умов досягненні переваги у технологіях, виграші змагання економік, підтримці наших партнерів і союзників, створенні власного виробництва, тому що всі підстави для цього у нас є. Є зразки, які дуже добре зарекомендували себе в плані ефективності на світовому рівні", — зазначив Сирський.

Олександр Сирський. Фото Головне управління комунікацій ЗСУ

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був у молодості головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.