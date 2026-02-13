Пережило напад, мор та руйнівні пожежі. Яке місто в Україні є найменшим

Місто мало ринкову площу, оборонні споруди та релігійні храми різних конфесій

На Львівщині розташоване найменше місто країни — Угнів. Незважаючи на досить скромні розміри, населений пункт має багатовікову історію та офіційні міські права, отримані ще у XV столітті.

Що потрібно знати:

Перша письмова згадка відноситься до 1360, а в 1462 населений пункт стао повноцінним містом

За переписом 2001 року чисельність населення становила 1007 мешканців

Це єдине місто країни, яке не є центром власної територіальної громади

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про історію міста та його особливості. Угнєв відомий як найменше місто в Україні — на 2001 рік тут налічувалося лише 1007 мешканців. Також після утворення територіальних громад це єдине місто України, яке не є центром територіального суспільства.

Місто розташоване в Надбужанській улоговині, на річці Солокії, за два кілометри від кордону з Польщею. Його перша письмова згадка датується 1360 роком, а вже в 1462 році Угнів отримав Магдебурзьке право, що свого часу перетворило його в торгово-ремісничий центр регіону.

Угнів на карті

Непроста історія міста

Варто додати, що Угнів пережив довгу та важку історію. У 1621 році татарські набіги спустошували околиці, потім мор 1624 забрав значну частину населення, а велика пожежа 1634 року знищила більшу частину забудови. Але Угнєв відновлювався, залишаючись важливим ремісничим і навіть видавничим центром регіону.

Стара листівка за 1913 рік, костел в Угніві

Завдяки вигідному розташуванню тут активно велася торгівля, проходили ярмарки, формувалися ремісничі цехи. Місто мало ринкову площу, оборонні споруди та релігійні храми різних конфесій.

Угнів

Після Другої світової війни місто опинилося у складі Польщі. Але 1951 року, згідно з радянсько-польським договором, Угнів та сусідні території, на яких відкрили багаті поклади кам’яного вугілля, перейшли до СРСР — в обмін на українські території на верхньому Сяні, які перейшли до Польщі.

Угнів. Фото: Ірина Середа

Визначні пам’ятки

Угнів приваблює туристів своїми історичними пам’ятками:

Василіанська церква Різдва Пресвятої Богородиці (XVIII ст.) — одна з найкрасивіших церков Галичини завдяки своєму унікальному розпису у візантійському стилі.

Костел Успіння Пресвятої Діви Марії (XVII ст.) — видатна архітектурна пам’ятка, хоча й потребує реставрації.

Костел Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: Ірина Середа

Синагога початку XX ст. — Свідчення єврейської культури міста.

Синагога. Фото: Вікіпедія

Монастир Феліціанок ХІХ ст. — місце, де зберігаються традиції черниць.

Кам’яна плебання XVII ст. — Історична будівля, що збереглася до наших днів.

Млин ХІХ ст. — Визначна пам’ятка промислової спадщини міста.

Угнів. Фото: Вікіпедія

