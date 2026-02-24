Дим застилає небо: що відомо про пожежу на бульварі Верховної Ради (відео)

У вівторок, 24 лютого, у Києві сталася масштабна пожежа. Вогонь вирує у двоповерховій будівлі "Радіо ЕРА" на бульварі Верховної Ради.

У мережі публікують відео з місця події, де видно масштабне задимлення. Величезний стовп диму здійнявся над Дніпровським районом.

Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров у коментарі РБК-Україна зазначив, що палає двоповерхова будівля. Площа пожежі складає близько 100 квадратних метрів.

Даних щодо постраждалих наразі не надходило.

Місцеві паблики повідомляють, що спалахнула будівля "Радіо Ера".

Пожежники вже ліквідують вогонь, причина займання наразі невідома.

Новина оновлюється…