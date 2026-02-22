Вибухи, пожежі, багато ракет: все про новий масований обстріл України (оновлюється)

Росія здійснює комбінований обстріл

У ніч на 22 лютого Росія вкотре здійснила ракетно-дронову атаку по Україні. Під ударом опинилася низка міст, у тому числі Київ.

Що потрібно знати:

Ворог застосовував ударні безпілотники, а також крилаті та балістичні ракети

Моніторингові ресурси повідомляли про ймовірне застосування "Цирконів" та загрозу пусків ракет "Кинжал"

Станом на ранок повітряна тривога у низці регіонів зберігається, Росія продовжує атаку

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав інформацію про обстріл. Наразі відомо, що вибухи цієї ночі пролунали у Києві, Полтаві, Кропивницькому та Миколаєві. Росіяни запускали крилаті та балістичні ракети Приблизно о 2:00 у повітряний простір України почали заходити перші групи ворожих безпілотників. Спочатку їх фіксували у Дніпропетровській, Кіровоградській та Донецькій областях.

Карта тривог на даний момент виглядає так:

Карта тривог в Україні

Атака по Україні 22 лютого (оновлюється)

07:11 Навколо Києва залишається 2 БПЛА. У Чернігівській області поблизу Київщини – 6 БпЛА. У Черкаській області – 3 БПЛА.

07:10 На Софіївській Борщагівці у Києві горять будинки після атаки.

07:07 За даними Повітряних сил ЗСУ,група БпЛА летить у напрямку Миколаєва з півдня.

07:00 У Бучанському районі Київщини пролунали вибухи.

06:57 Над Україною фіксують ворожі дрони:

2 БпЛА над Обуховим.

1 БпЛА над Бучею.

1 БпЛА у бік Коцюбинського.

2 БпЛА у бік Броварів/Великої Димерки.

06:53 Зафіксовано ще кілька балістичних ракет на Кропивницькому.

06:51 За інформацією моніторингів, ракети атакують Кропивницький.

06:47 Кілька крилатих ракет пролетіли над Сумською областю.

06:30 У КГВА заявили про влучення у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі. На даху будинку виникла пожежа.

06:10 Близько 15 ракет підлітають до Києва з різних боків. Також наближаються дрони.

06:01 Група ракет на Черкащині змінює курс на Вінниччину/Київщину.

06:00 У Київ пролунала нова серія вибухів. За даними моніторингових каналів, Росія атакувала крилатими ракетами. Повідомляється, що разом із ракетами у повітряному просторі знаходилися й ударні дрони.

05:40 У Полтаві було чути вибухи. У цей момент крилаті ракети проходили над регіоном.

05:30 У Кропивницькому пролунали повторні вибухи. За попередніми даними моніторингових каналів, Росія могла застосувати балістику.

05:22 У Миколаїв було чути вибухи. Інформація про наслідки уточнюється.

04:16 У Кропивницькому пролунали щонайменше два вибухи. Перед першим повідомлялося про швидкісну мету у напрямку міста, після чого вона змінила курс на Київ.

04:05 На тлі запуску балістичних ракет у Києві пролунала серія вибухів. На Київщині фіксували рух ударних безпілотників. Моніторингові канали передбачали можливе застосування ракет типу "Циркон" із Криму.

04:00 Повітряна тривога оголошено у столиці. Росія розпочала запуск балістичних ракет. Також у небо було піднято літаки МіГ-31К — носії ракет "Кинжал". За попередньою інформацією, пусків із цих бортів не зафіксовано.

02:00 До повітряного простору України почали заходити групи ворожих безпілотників. Спочатку їх фіксували у Дніпропетровській, Кіровоградській та Донецькій областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія атакувала юридичний ліцей Одеси. Будівля фактично перетворилася на руїни, хоча пережила Першу та Другу світові війни.