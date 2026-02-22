Вибухи, пожежі, багато ракет: все про новий масований обстріл України (оновлюється)
-
-
Росія здійснює комбінований обстріл
У ніч на 22 лютого Росія вкотре здійснила ракетно-дронову атаку по Україні. Під ударом опинилася низка міст, у тому числі Київ.
Що потрібно знати:
- Ворог застосовував ударні безпілотники, а також крилаті та балістичні ракети
- Моніторингові ресурси повідомляли про ймовірне застосування "Цирконів" та загрозу пусків ракет "Кинжал"
- Станом на ранок повітряна тривога у низці регіонів зберігається, Росія продовжує атаку
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав інформацію про обстріл. Наразі відомо, що вибухи цієї ночі пролунали у Києві, Полтаві, Кропивницькому та Миколаєві. Росіяни запускали крилаті та балістичні ракети Приблизно о 2:00 у повітряний простір України почали заходити перші групи ворожих безпілотників. Спочатку їх фіксували у Дніпропетровській, Кіровоградській та Донецькій областях.
Карта тривог на даний момент виглядає так:
Атака по Україні 22 лютого (оновлюється)
07:11 Навколо Києва залишається 2 БПЛА. У Чернігівській області поблизу Київщини – 6 БпЛА. У Черкаській області – 3 БПЛА.
07:10 На Софіївській Борщагівці у Києві горять будинки після атаки.
07:07 За даними Повітряних сил ЗСУ,група БпЛА летить у напрямку Миколаєва з півдня.
07:00 У Бучанському районі Київщини пролунали вибухи.
06:57 Над Україною фіксують ворожі дрони:
2 БпЛА над Обуховим.
1 БпЛА над Бучею.
1 БпЛА у бік Коцюбинського.
2 БпЛА у бік Броварів/Великої Димерки.
06:53 Зафіксовано ще кілька балістичних ракет на Кропивницькому.
06:51 За інформацією моніторингів, ракети атакують Кропивницький.
06:47 Кілька крилатих ракет пролетіли над Сумською областю.
06:30 У КГВА заявили про влучення у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі. На даху будинку виникла пожежа.
06:10 Близько 15 ракет підлітають до Києва з різних боків. Також наближаються дрони.
06:01 Група ракет на Черкащині змінює курс на Вінниччину/Київщину.
06:00 У Київ пролунала нова серія вибухів. За даними моніторингових каналів, Росія атакувала крилатими ракетами. Повідомляється, що разом із ракетами у повітряному просторі знаходилися й ударні дрони.
05:40 У Полтаві було чути вибухи. У цей момент крилаті ракети проходили над регіоном.
05:30 У Кропивницькому пролунали повторні вибухи. За попередніми даними моніторингових каналів, Росія могла застосувати балістику.
05:22 У Миколаїв було чути вибухи. Інформація про наслідки уточнюється.
04:16 У Кропивницькому пролунали щонайменше два вибухи. Перед першим повідомлялося про швидкісну мету у напрямку міста, після чого вона змінила курс на Київ.
04:05 На тлі запуску балістичних ракет у Києві пролунала серія вибухів. На Київщині фіксували рух ударних безпілотників. Моніторингові канали передбачали можливе застосування ракет типу "Циркон" із Криму.
04:00 Повітряна тривога оголошено у столиці. Росія розпочала запуск балістичних ракет. Також у небо було піднято літаки МіГ-31К — носії ракет "Кинжал". За попередньою інформацією, пусків із цих бортів не зафіксовано.
02:00 До повітряного простору України почали заходити групи ворожих безпілотників. Спочатку їх фіксували у Дніпропетровській, Кіровоградській та Донецькій областях.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія атакувала юридичний ліцей Одеси. Будівля фактично перетворилася на руїни, хоча пережила Першу та Другу світові війни.