Африканське тепло накриє Одесу? Названо дати, коли місто накриє спека у березні

Хоча без опадів не обійдеться

Весна в Одесі вже прийшла. Південний регіон накрило тепло, і хоча календар щойно перегорнув сторінку, мешканці міста вже можуть відчути перші подихи лагідного сезону.

Проте синоптики попереджають, що перший тиждень буде доволі мінливим. "Телеграф" розповість детальніше, яка погода буде в Одесі.

Початок місяця продемонструє справжній весняний характер із поступовим коливанням температур. 2 березня, у понеділок, у місті триматиметься найтепліша погода за весь тиждень: вдень повітря прогріється до +11°C, а вночі температура не опуститься нижче +3°C. Проте вже з вівторка, 3 березня, очікується незначне похолодання до +6°C вдень.

Погода в Одесі

Протягом першого тижня температурні показники коливатимуться від +6°C до +10°C у денні часи. На особливу увагу заслуговує середа, 4 березня, коли нічна температура впаде до 0°C, що стане найхолоднішим моментом тижня. Четвер, 5 березня, знову принесе потепління до +10°C.

Опади та сонячні дні

Щодо опадів, то перший тиждень березня буде переважно сухим, за винятком суботи, 7 березня, коли в Одесі очікується невеликий дощ. Решта днів початку місяця супроводжуватимуться мінливою хмарністю.

Для тих, хто чекає на справжнє сонце та стабільне тепло, варто звернути увагу на другу половину місяця. Найбільш сонячними днями березня стануть 20, 23 та 26 число. Найтепліші дні очікуються наприкінці місяця — 25, 28 та 29 березня, коли стовпчики термометрів стабільно триматимуться на позначках +11°C…+12°C.

Раніше "Телеграф" писав, коли у Полтаві чекати тепло.