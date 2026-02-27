Приниження заради хайпу? Ексучениця Кловського ліцею розкрила правду про шоу "Дурнєв+1"

Дівчина заявила, що шоумен зламав психіку підліткам з елітної школи

Популярний український телеведучий та блогер Олексій Дурнєв опинився в центрі нового скандалу — через випуск шоу "Дурнєв +1", знятий ще у 2012 році в столичному Кловському ліцеї. Історія, якій понад десять років, раптово знову спливла в соцмережах після емоційного допису однієї з колишніх учениць, у якої тоді шоумен брав інтерв'ю.

Що варто знати

Колишня учениця Кловського ліцею заявила, що після маніпулятивного монтажу в шоу "Дурнєв +1", одинадцятикласники роками потерпали від хейту та глузувань

Дівчина стверджує, що автори програми виривали фрази з контексту та значно завищували вартість автівок і речей школярів заради створення "принизливих" образів

Дівчина на ім’я Аліна у Threads написала допис, у якому заявила, що саме після того репортажу багато школярів зазнали хвилі хейту та психологічного тиску. За її словами, підлітків показали в "принизливому образі", а монтаж перекрутив сенси відповідей. Вона стверджує, що тоді, в 11 класі, просто щиро відповідала на запитання "репортера", не очікуючи, що через місяць побачить себе в телевізорі в зовсім іншому світлі.

Допис користувачки Threads Аліни. Фото: Threads

"Уявіть, що вам 15–17 років. Ви наївні, відкриті, просто говорите як є. А потім виходить сюжет, де все вирізано з контексту. І за тиждень — сотні повідомлень: "Ого, це ж ти в тому відео!"", — написала вона. За словами Аліни, саме після виходу програми учні зіштовхнулися з масовими обговореннями та глузуваннями, зокрема у тодішній соцмережі "ВКонтакте".

Допис користувачки Threads Аліни. Фото: Threads

Також дівчина зауважила, що популярність Дурнєва, на її думку, значною мірою зросла саме після цього випуску. Водночас вона додала, що їй "пощастило", бо її образ не став центральним у фінальному монтажі. Проте інші діти, за її словами, пережили серйозний психологічний удар.

Йдеться про випуск шоу "Дурнєв+", де телеведучий відвідав Кловський ліцей у Києві першого вересня — під час шкільної лінійки, присвяченої Дню знань. У відео шоумен запитує в учнів елітної школи, як вони провели літо. Більшість відповідали, що були в Монако, у Туреччині, на Каннах, у Карлових Варах.

Дівчина, яка нині написала допис у Threads, що приїхала до ліцею на машині Mercedes ML-500. У відео було вказано, що воно коштує 92 тисячі доларів. Своє літо дівчина, за її словами, про вела на морі — була у Криму, Болгарії і знову у Криму.

Аліна, відповідаючи на коментарі інших користувачів під дописом вказала, що зараз її батько інвалід і перебуває у клініці. Також дівчина показала своє сімейне авто того часу і, за її словами, воно не коштувало стільки, як було вказано у відео.

