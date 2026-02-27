Приниження заради хайпу? Ексучениця Кловського ліцею розкрила правду про шоу "Дурнєв+1"
Дівчина заявила, що шоумен зламав психіку підліткам з елітної школи
Популярний український телеведучий та блогер Олексій Дурнєв опинився в центрі нового скандалу — через випуск шоу "Дурнєв +1", знятий ще у 2012 році в столичному Кловському ліцеї. Історія, якій понад десять років, раптово знову спливла в соцмережах після емоційного допису однієї з колишніх учениць, у якої тоді шоумен брав інтерв'ю.
Що варто знати
- Колишня учениця Кловського ліцею заявила, що після маніпулятивного монтажу в шоу "Дурнєв +1", одинадцятикласники роками потерпали від хейту та глузувань
- Дівчина стверджує, що автори програми виривали фрази з контексту та значно завищували вартість автівок і речей школярів заради створення "принизливих" образів
Дівчина на ім’я Аліна у Threads написала допис, у якому заявила, що саме після того репортажу багато школярів зазнали хвилі хейту та психологічного тиску. За її словами, підлітків показали в "принизливому образі", а монтаж перекрутив сенси відповідей. Вона стверджує, що тоді, в 11 класі, просто щиро відповідала на запитання "репортера", не очікуючи, що через місяць побачить себе в телевізорі в зовсім іншому світлі.
"Уявіть, що вам 15–17 років. Ви наївні, відкриті, просто говорите як є. А потім виходить сюжет, де все вирізано з контексту. І за тиждень — сотні повідомлень: "Ого, це ж ти в тому відео!"", — написала вона. За словами Аліни, саме після виходу програми учні зіштовхнулися з масовими обговореннями та глузуваннями, зокрема у тодішній соцмережі "ВКонтакте".
Також дівчина зауважила, що популярність Дурнєва, на її думку, значною мірою зросла саме після цього випуску. Водночас вона додала, що їй "пощастило", бо її образ не став центральним у фінальному монтажі. Проте інші діти, за її словами, пережили серйозний психологічний удар.
Йдеться про випуск шоу "Дурнєв+", де телеведучий відвідав Кловський ліцей у Києві першого вересня — під час шкільної лінійки, присвяченої Дню знань. У відео шоумен запитує в учнів елітної школи, як вони провели літо. Більшість відповідали, що були в Монако, у Туреччині, на Каннах, у Карлових Варах.
Дівчина, яка нині написала допис у Threads, що приїхала до ліцею на машині Mercedes ML-500. У відео було вказано, що воно коштує 92 тисячі доларів. Своє літо дівчина, за її словами, про вела на морі — була у Криму, Болгарії і знову у Криму.
Аліна, відповідаючи на коментарі інших користувачів під дописом вказала, що зараз її батько інвалід і перебуває у клініці. Також дівчина показала своє сімейне авто того часу і, за її словами, воно не коштувало стільки, як було вказано у відео.
