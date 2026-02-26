Весна вривається з ноги: коли Дніпро неочікувано накриє потепління
-
-
Ці дні стануть ідеальними для прогулянок
Погода у Дніпрі підготувала сюрприз. 28 лютого та 1 березня неочікувано прийде весняне тепло.
"Телеграф", посилаючись на прогноз синоптиків "Мета.Погода" розповість, якої погоди чекати на вихідних напередодні весни.
Якими будуть вихідні у Дніпрі
Кінець робочого тижня ще нагадуватиме про лютий, але субота та неділя кардинально змінять настрій на вулицях міста.
- Субота, 28 лютого. Останній день зими пройде під знаком мінливої хмарності. Вночі ще можливий легкий "косметичний" мороз до -1°C, проте вдень повітря прогріється до рекордних +6°C. Опадів не передбачається, тож це ідеальний час для прогулянок.
- Неділя, 1 березня. Весна прийде точно за розкладом. У перший день березня сонце ще частіше визиратиме з-за хмар. Температура вночі стабілізується на позначці 0°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних +7°C. Жодних дощів чи снігу — лише свіже весняне повітря та сонячні проблиски.
Що чекає на Дніпро у березні
Перший місяць весни у Дніпрі обіцяє бути лагідним та стабільним. За попередніми прогнозами, епоха суворих морозів офіційно завершена. Протягом березня температура буде поступово, але впевнено підвищуватися.
Якщо на початку місяця ми бачитимемо +6…+8 градусів, то вже ближче до середини та кінця березня Дніпро "проб’є" позначку в +10°C. Хоча небо часто буде затягнуте хмарами, а іноді можливі невеликі весняні дощі (зокрема, опадів варто чекати навколо 8 березня), загальний тренд на потепління не зупинити.
