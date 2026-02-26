Весна вривається з ноги: коли Дніпро неочікувано накриє потепління

Ці дні стануть ідеальними для прогулянок

Погода у Дніпрі підготувала сюрприз. 28 лютого та 1 березня неочікувано прийде весняне тепло.

"Телеграф", посилаючись на прогноз синоптиків "Мета.Погода" розповість, якої погоди чекати на вихідних напередодні весни.

Якими будуть вихідні у Дніпрі

Кінець робочого тижня ще нагадуватиме про лютий, але субота та неділя кардинально змінять настрій на вулицях міста.

Субота, 28 лютого. Останній день зими пройде під знаком мінливої хмарності. Вночі ще можливий легкий "косметичний" мороз до -1°C , проте вдень повітря прогріється до рекордних +6°C . Опадів не передбачається, тож це ідеальний час для прогулянок.

Неділя, 1 березня. Весна прийде точно за розкладом. У перший день березня сонце ще частіше визиратиме з-за хмар. Температура вночі стабілізується на позначці 0°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних +7°C. Жодних дощів чи снігу — лише свіже весняне повітря та сонячні проблиски.

Погода у Дніпрі

Що чекає на Дніпро у березні

Перший місяць весни у Дніпрі обіцяє бути лагідним та стабільним. За попередніми прогнозами, епоха суворих морозів офіційно завершена. Протягом березня температура буде поступово, але впевнено підвищуватися.

Якщо на початку місяця ми бачитимемо +6…+8 градусів, то вже ближче до середини та кінця березня Дніпро "проб’є" позначку в +10°C. Хоча небо часто буде затягнуте хмарами, а іноді можливі невеликі весняні дощі (зокрема, опадів варто чекати навколо 8 березня), загальний тренд на потепління не зупинити.

