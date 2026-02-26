Новий мінімум для літніх людей: кому з пенсіонерів встановлять виплату 4213 гривень

Виплата виросте на майже 500 гривень

В Україні з 1 березня пенсії підвищать на 12,1%. Це зростання перевищує показники за два попередні роки. Разом з тим виростуть мінімальні виплати для окремих категорій пенсіонерів.

Мінімальна пенсія для окремих категорій пенсіонерів зросте до 4213 гривень. Детальніше пояснив Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Нові виплати стосуються осіб віком від 80 років з мінімальним страховим стажем — 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Також підвищення отримають пенсіонери від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 для жінок. Раніше мінімальна пенсія для цих категорій становила 3758 грн.

Березнева індексація не торкнеться певних груп

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, підвищення не отримають судді та прокурори, пенсіонери з максимальною виплатою (25 950 грн), а також ті, хто вже отримує мінімальну гарантовану пенсію.

Особливу увагу експерти звертають на пенсії суддів і прокурорів. Пенсійний фахівець Віктор Богданов відзначає, що система дозволяє деяким отримувати виплати вже у 30 років, зокрема через інвалідність або інші юридичні схеми.

"Це, чесно кажучи, сумна сторінка нашої історії", — зазначив експерт, підкреслюючи дисбаланс у пенсійній системі.

